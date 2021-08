L’activité de Rover continue de rebondir dans le premier rapport sur les résultats en tant qu’entreprise publique

in

La valeur brute des réservations de Rover, ou GBV, reflète la valeur totale des services réservés sur sa plateforme au cours d’une période donnée. La mesure a atteint un niveau record de 134 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 18% par rapport au deuxième trimestre de 2019, avant la pandémie. (Graphique Rover)

En publiant son premier rapport sur les résultats en tant qu’entreprise publique, Rover a annoncé des réservations brutes de 134 millions de dollars au deuxième trimestre, le total trimestriel le plus élevé de son histoire, reflétant l’utilisation accrue de son marché en ligne des soins pour animaux de compagnie alors que les voyages commencent à se redresser dans certaines parties du pays. monde.

Cela s’est traduit par des revenus trimestriels de 24,5 millions de dollars, en hausse de 3 % par rapport aux 23,8 millions de dollars de revenus du deuxième trimestre de 2019.

Les chiffres d’il y a deux ans fournissent une meilleure référence que ceux d’il y a un an, a déclaré Rover. Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a chuté à 5,4 millions de dollars au milieu de la pandémie au deuxième trimestre de 2020. L’arrêt des voyages dans le monde et l’augmentation du travail à distance ont considérablement réduit la demande de gardiens d’animaux et de promeneurs de chiens.

La perte nette trimestrielle de Rover s’est réduite à 2,8 millions de dollars, contre une perte nette de 12 millions de dollars il y a deux ans.

« Nous avons été encouragés par le volume important de nouveaux clients et la reprise continue des voyages constatée tout au long du trimestre et jusqu’en juillet. Dans le même temps, nous suivons de près l’impact de COVID-19 et de la variante Delta, car nous avons récemment constaté une légère augmentation des annulations », a déclaré Tracy Knox, directrice financière de la société, dans le communiqué des résultats de Rover.

Rover a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année à une fourchette de 102 à 110 millions de dollars de revenus, contre 100 à 105 millions de dollars auparavant. La société affirme avoir ajusté le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) “de l’équilibre à des millions à un chiffre”, par rapport aux prévisions précédentes d’une perte d’EBITDA de 2 à 7 millions de dollars.

Les résultats du trimestre ont été enregistrés au 30 juin, avant que Rover ne devienne une société publique la semaine dernière par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition ad hoc. En conséquence, son solde de trésorerie de 103 millions de dollars dans le rapport sur les résultats ne reflète pas les 240 millions de dollars supplémentaires levés lors de ses débuts en bourse.

L’entreprise “a entraîné la croissance de nos offres de services de base et a signalé un nombre record de nouveaux clients en grande partie grâce aux canaux organiques”, a déclaré le PDG de Rover, Aaron Easterly, dans le rapport sur les résultats. Avec l’injection de liquidités, a-t-il déclaré, Rover se sent “bien placé pour saisir les opportunités à venir”.

CONNEXES: Nouvellement public, Rover rembourse un prêt PPP de 8 millions de dollars qui a aidé une entreprise de garde d’animaux à survivre à la pandémie