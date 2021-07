L’activité DeFi reprend, les adresses uniques dépassent les 3 millions avec Uniswap en tête

Le pourcentage de l’offre en circulation d’ETH bloquée dans DeFi s’est également remis de la baisse de juin tandis que TVL de l’ensemble du secteur DeFi se situe au-dessus de 100 milliards de dollars, Ethereum en contrôlant environ 77%, soit 20% de moins qu’il y a cinq mois.

La capitalisation boursière de la finance décentralisée (DeFi) a rebondi sur un creux récent d’un peu moins de 61 milliards de dollars et se situe actuellement au-dessus de 70 milliards de dollars, selon CoinGecko. Bien que nous soyons loin du sommet historique d’environ 144 milliards de dollars de la mi-mai, c’est un début.

Une augmentation similaire de l’activité peut être observée dans le pourcentage de l’offre en circulation d’ETH verrouillée dans les protocoles DeFi qui se sont remis de la baisse de juin.

Selon IntoTheBlock, actuellement, 9,33 millions d’ETH (8% de l’offre en circulation) ont été déposés dans des applications DeFi.

Au milieu de cela, le nombre total d’utilisateurs de DeFi au fil du temps a maintenant dépassé les 3 millions. Le cap des 2 millions d’adresses uniques n’a été franchi qu’il y a moins de trois mois, et avant cela, le niveau de 1 million avait été atteint début décembre, 11 mois après les 100 000.

Cependant, étant donné qu’un utilisateur peut avoir plusieurs adresses, ces nombres devraient être surestimés.

Selon Dune Analytics, le populaire DEX Uniswap compte le plus grand nombre d’utilisateurs au total avec près de 2,38 millions, suivi des 325 000 de Compound. 264 000 utilisateurs sont sur 1 pouce tandis que 191,5 000 utilisent SushiSwap avec 173 000 sur Balancer, 123 000 sur Kyber Network, les 73 000 de MakerDAO, puis les 65 000 utilisateurs d’Aave.

En termes de TVL, la valeur totale bloquée dans DeFi est actuellement de 108 milliards de dollars, en baisse par rapport au pic de 155 milliards de dollars de la mi-mai, mais en hausse par rapport au plus bas de 86,76 milliards de dollars le même mois.

Alors qu’Ethereum contrôle environ 77% de TVL sur les principales plates-formes, il a enregistré une baisse de plus de 20% par rapport au niveau d’il y a cinq mois, BSC devenant un concurrent capturant 15 milliards de dollars de TVL. Polygon a également commencé à réduire la domination d’Ethereum.

Q1’21 a marqué le début des guerres écosystémiques tant attendues. Le T2’21 a repris là où le trimestre précédent s’était arrêté. Les flux de TVL au cours des trois derniers mois ont continué d’indiquer qu’Ethereum est la plate-forme suprême, mais ce n’est peut-être pas la seule fête qui mérite d’être fréquentée. 1/ pic.twitter.com/Wk8oCszG7R – Roberto Talamas (@RobertoTalamas) 14 juillet 2021

La liquidité dans les protocoles DeFi a grimpé en flèche tout au long du deuxième trimestre. En raison de cette croissance de la liquidité, les agrégateurs de rendement qui acheminent la liquidité vers DeFi ont également connu une augmentation de leurs AUM. Après un solide premier trimestre au cours duquel les actifs sous gestion ont augmenté de 272 %, le deuxième trimestre a terminé en baisse de 2 % après avoir culminé à 9,5 milliards de dollars au milieu du trimestre, a déclaré Ryan Watkins de Messari.

Parmi tous les secteurs, le marché des agrégateurs de rendement a en fait connu le plus grand changement de part de marché au deuxième trimestre avec la résurgence de Yearn, la principale attraction.

La part de marché de Yearn sur le marché des agrégateurs de rendement a bondi de 137 % au deuxième trimestre, passant de 29 % à 69 %. Dans un mouvement impressionnant, le protocole a continué de voir son AUM augmenter tout au long du crash de mai, comme nous l’avons signalé, atteignant même un nouveau record de plus de 5 milliards de dollars à la fin du mois de mai.

Impact de l’extraction de liquidités sur les revenus du protocole pic.twitter.com/9orjCu7KV1 – ل͜ຈ༽ᕗ✨ Andrew Kang (@Rewkang) 16 juillet 2021

En ce qui concerne l’extraction de liquidités et son impact sur les revenus des protocoles, Andrew Kang de Mechanism Capital a noté que “l’extraction de liquidités peut être assez coûteuse par rapport aux revenus générés, mais elle peut être utilisée à des degrés divers d’efficacité”.

En termes de projets, Compound Finance qui avait cette fonctionnalité tout au long de cette année a enregistré les revenus les plus élevés, mais parce qu’il versait beaucoup d’incitations, le revenu net a été négatif tout au long de 2021.

Un autre protocole de prêt, Aave, a récemment mis en œuvre cette fonctionnalité en avril, et après un revenu net négatif initial, les incitations ont créé une croissance explosive pour elle sur Polygon, et elle est rapidement devenue positive.

Bien que CREAM n’ait pas encore mis en œuvre l’extraction de liquidité, ses revenus nets sont déjà comparables à ceux de l’Aave.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.