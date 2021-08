L’activité d’embauche en hausse de 11% au cours du trimestre de juin au milieu de la deuxième vague de Covid qui fait rage

in

La croissance a été menée par des secteurs tels que les technologies de l’information, les services financiers, l’externalisation des processus métier et les sociétés de services informatiques.

La deuxième vague de la pandémie a eu un impact minime sur l’activité d’embauche au cours des trois mois d’avril-juin, qui était en hausse de 11% par rapport à janvier-mars 2021.

La croissance a été menée par des secteurs tels que les technologies de l’information, les services financiers, l’externalisation des processus métier et les sociétés de services informatiques.

Cependant, la croissance n’était pas généralisée, car le nombre d’entreprises embauchant moins ce trimestre par rapport au trimestre terminé en mars.

Le secteur informatique, en tête du peloton des embauches depuis le début de la pandémie de Covid-19, a enregistré une croissance de 61% en rythme trimestriel. Viennent ensuite les embauches dans le secteur des services financiers, qui ont augmenté de 48 % en glissement trimestriel, et les BPO/ITeS en hausse de 47 % séquentiellement, selon le portail d’emploi mondial « India Hiring Tracker » d’Indeed.

Le trimestre a également marqué un changement dans l’approche des entreprises vis-à-vis des talents, alors que l’accent est passé des seules activités d’exploitation à la réalisation de ventes et de revenus. En conséquence, il y a eu un boom des rôles de vente et de marketing au cours du trimestre. Des rôles tels que coordinateur des ventes ont connu une croissance séquentielle de 83 %, gestionnaire de relations 77 %, spécialiste du marketing numérique 69 %, concepteur UI/UX 61 % et analyste qualité 53 %.

Les grandes entreprises ont continué de dominer l’activité d’embauche, 59 % des employeurs de cette catégorie ont déclaré qu’ils embauchaient, tandis que l’embauche par les entreprises de taille moyenne a connu une baisse. Dans l’ensemble, moins d’employeurs interrogés ont embauché entre avril et juin à 41 % contre 64 % en janvier-mars. Bangalore a mené l’élan d’embauche avec 56%) et Kolkata remplaçant Chennai en bas de la liste d’embauche à 34%.

Cependant, les environnements de travail ont souffert de la gravité de la deuxième vague, ce qui a entraîné un resserrement du personnel et une augmentation de l’épuisement professionnel. Parmi les demandeurs d’emploi interrogés, 76% n’ont pas reçu d’avantages ou de rémunérations liés à Covid ni de soutien en santé mentale.

Les plans d’évaluation ont également été touchés, car 70% des employés ont déclaré n’avoir reçu aucune promotion ou augmentation de salaire au cours du trimestre de juin, avec seulement 11% des employeurs promouvant ou proposant des augmentations de salaire.

Sashi Kumar, responsable des ventes d’Indeed India, a déclaré : « Avec l’augmentation de l’activité d’embauche d’un mois sur l’autre, il était intéressant de voir les entreprises faire pivoter leurs priorités d’embauche des rôles d’exploitation aux rôles de vente. Il est également clair qu’être attentif aux attentes des employés leur permettra de s’épanouir, c’est pourquoi des conversations continues sur le bien-être et le travail hybride sont vitales. »