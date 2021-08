L’activité d’enfance de la princesse Anne avec Charles partagée par l’héritier de la reine dans une conversation franche | Royale | Nouvelles

Le prince Charles s’est ouvert sur un souvenir réconfortant de son enfance lors d’une conversation axée sur la nature avec le poète lauréat, Simon Armitage. L’héritier du trône a avoué son amour pour le jardinage et le plein air depuis des décennies.

Le prince de Galles était tellement fasciné par le jardinage dès son plus jeune âge qu’il a même pris en charge un potager sur le terrain de Buckingham Palace avec sa sœur la princesse Anne.

Rappelant l’expérience, il a déclaré à M. Armitage lors du dernier épisode de The Poet Laureate Has Gone to His Shed sur BBC Radio 4: “Ma sœur et moi avions un petit potager à l’arrière d’une frontière quelque part.

“Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de faire pousser des tomates sans succès et des choses comme ça.”

Le prince de Galles a poursuivi en disant qu’Anne et lui avaient reçu quelques conseils utiles du “merveilleux jardinier en chef du palais de Buckingham”.

Charles a déclaré: “Il y avait un merveilleux jardinier en chef à Buckingham Palace, je pense qu’il s’appelait M. Nutbeam, plutôt magnifiquement.

“Il était magnifique et il nous a un peu aidé, ma sœur et moi avec le petit jardin que nous avions.”

Lors de sa conversation avec M. Armitage, qui s’est déroulée dans la grange du prince à Llwynywermod, le royal a également évoqué un autre potager qu’il garde en mémoire.

Il a déclaré: “J’ai des souvenirs particuliers d’être dans le jardin de ma grand-mère au Royal Lodge à Windsor Great Park dont elle et mon grand-père le roi George VI ont beaucoup fait.

“Je me suis donc beaucoup amusé à parler au jardinier en chef là-bas.

« Il a fait pousser des melons. Ils étaient exceptionnellement délicieux, c’est tout ce que je peux vous dire.

Le prince Charles essaie de transmettre son amour pour le jardinage et la nature à son premier petit-fils et héritier, le prince George.

En 2015, le prince de Galles a révélé qu’il avait planté à Highgrove, sa résidence du Gloucestershire, un peuplier baumier avec l’aide du troisième en ligne du trône, qui n’avait que deux ans à l’époque.

Parlant de leur doux moment de liaison lors d’une interview avec l’heure des questions des jardiniers en 2016, le prince de Galles a admis qu’il avait impliqué George dans son activité de plantation d’arbres dans l’espoir qu’il en serait un jour friand.

La même chose lui était en effet arrivée après avoir passé du temps dans le jardin de la reine mère, a-t-il expliqué.

Le prince Charles a déclaré: “J’aime toujours jardiner du point de vue d’un enfant parce que j’ai de si bons souvenirs de bouts de jardin de la maison de ma grand-mère.

“Alors vous pensez que ce qui plairait à un enfant, ce sont les chemins et l’intérêt, ou un labyrinthe.

“Vous vous mettez juste à la place d’un enfant et ça marche.”

En parlant avec le poète officiel, Charles a évoqué à nouveau la plantation d’un arbre avec George.

Il a déclaré: “Le plaisir est d’amener les petits-enfants à planter un arbre de temps en temps afin qu’ils puissent se mesurer, si vous voyez ce que je veux dire, par la taille de l’arbre.

“Cette chose a explosé. Je veux dire, c’est déjà plus haut que cette grange, ce qui pour un enfant est assez satisfaisant quand on peut dire” regarde-le maintenant “.

“Il pousse d’environ trois pieds par an. Peu de gens le font.”

Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour dire si George aimera le jardinage, Charles peut partager sa passion avec sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles.

Plus tôt ce mois-ci, la duchesse a parlé au présentateur de Gardeners ‘World, Monty Don, du jardinage et de la façon dont elle pense que cela a aidé beaucoup à traverser les blocages nationaux.

Elle a déclaré: “Je pense que les jardins ont permis aux gens de traverser Covid. Ils ont réalisé à quel point un jardin était spécial et ce qu’ils pouvaient en faire, ils pouvaient devenir inventifs, même s’ils ne l’avaient pas fait avant de pouvoir commencer à cultiver des légumes. “

Elle a également commenté la capacité de “se perdre” dans le jardinage et comment les gens peuvent découvrir “une sorte d’affinité avec le sol”.