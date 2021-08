L’activité des nouveaux utilisateurs de Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques, qu’est-ce que cela signifie ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le nouveau graphique des utilisateurs de Bitcoin est un spectacle à voir. Même si le prix de Bitcoin était horizontal pendant un certain temps là-bas, le réseau a continué de croître. Et, à chaque nouveau participant, le réseau s’étend à l’infini. Et, avec cela, la valeur du réseau augmente dans la même ampleur. Telle est la nature du phénomène « effet réseau ».

C’est ce que montre ce graphique de l’analyste en chaîne Will Clemente :

Le nombre de nouveaux utilisateurs arrivant sur le réseau Bitcoin continue d’atteindre de nouveaux records. pic.twitter.com/yttPlhJBPd – Will Clemente (@WClementeIII) 4 août 2021

Comme l’a dit l’un des animateurs de l’émission Alt-Coin Daily, “Les commerçants contrôlent le marché à court terme.” Cependant, si nous parlons à long terme, c’est l’un des graphiques les plus haussiers que vous verrez. Et, heureusement pour nous, Clemente lui-même a expliqué les nuances du graphique sur ladite émission YouTube.

Les baleines distribuent leurs pièces

Selon Investopedia, le coefficient de Gini est :

L’indice de Gini, ou coefficient de Gini, est une mesure de la répartition des revenus au sein d’une population développée par le statisticien italien Corrado Gini en 1912. Il est souvent utilisé comme indicateur des inégalités économiques, mesurant la répartition des revenus ou, plus rarement, la répartition des richesses. parmi une population.

Le coefficient de Gini de Bitcoin devient de plus en plus sain. Selon William Clemente, lorsque vous filtrez les ETF et les niveaux de gris, les analyses en chaîne montrent qu'”au fil du temps, les baleines ne font que distribuer leurs pièces”. Selon lui, les entités avec moins de 10 BTC n’arrêtent jamais d’acheter. “Depuis le 19 mai, le commerce de détail s’accumule plus que les baleines.” Chaque jour qui passe, la « distribution saine du réseau » de Bitcoin s’améliore de plus en plus.

Nouveaux utilisateurs de Bitcoin, un graphique très attrayant

Selon Clemente, son “graphique très attrayant” montre “la croissance des utilisateurs nets du réseau”. Sa méthodologie est simple. Il recherche des « groupes d’adresses qui ressemblent à une seule personne », ce sont les entités. Ensuite, il soustrait “le nombre de nouvelles entités entrant dans la chaîne” de “les entités qui semblent être en sommeil”. Le résultat est les nouveaux utilisateurs quotidiens de Bitcoin.

Comme le montre clairement le graphique, nous avons récemment atteint un niveau record de nouveaux utilisateurs de Bitcoin par jour. Cependant, il y a plus. Selon Clemente, l’histoire est dans “l’augmentation progressive entre chaque pic de maire”. À l’apogée de 2011, 1050 nouveaux utilisateurs sont entrés dans le réseau par jour. Dans les deux pics de 2013, le nombre est passé de 1500 à environ 5000 par jour. Au meilleur moment de 2017, Bitcoin attirait 40 000 nouveaux utilisateurs Bitcoin par jour.

Tous ces pics ont connu une chute spectaculaire. Si nous regardons 2021, en général, c’est une “grince lente plus élevée”. Donc, « S’il s’agit du pic, nous n’avons pas vu cette baisse de la croissance de nouveaux utilisateurs que nous avons eue à chaque cycle. » Au contraire, « nous venons de franchir le plus haut historique de 2017 ». Si Clemente a raison, ces nouveaux utilisateurs de Bitcoin signifient que nous sommes loin du sommet.

Tableau des prix BTC du 08/06/2021 sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Que disent les grands sur les utilisateurs de Bitcoin ?

La légende raconte qu’il était une fois l’investisseur légendaire Paul Tudor Jones a demandé à Stan Druckenmiller :

“Savez-vous que lorsque Bitcoin est passé de 17 000 $ à 3 000 $, 86 % des personnes qui le possédaient à 17 000 $ ne l’ont jamais vendu ?” Druckenmiller a répondu : Eh bien, c’était énorme dans mon esprit. Voici donc quelque chose avec une offre limitée et 86% des propriétaires sont des fanatiques religieux.

Les nouveaux utilisateurs de Bitcoin agiront-ils de la même manière lorsque la saison de l’ours arrivera ? Seul le temps nous le dira.

