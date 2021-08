L’activité d’India Inc en hausse de 3 % à 13,2 milliards de dollars en juillet

in

Vijetha a déclaré que le ferme espoir que la tendance des accords resterait également positif au cours des prochains mois.

India Inc a connu une augmentation de 3% de ses transactions à 13,2 milliards de dollars sur 181 transactions en juillet, selon un rapport publié mardi.

Selon le nombre de transactions, les volumes ont augmenté de 66% pour atteindre 181 transactions, indiquant ainsi une baisse de la taille moyenne des billets, selon les données du cabinet de conseil Grant Thornton Bharat.

Par rapport au mois de juin précédent, les volumes de transactions étaient de 6% plus élevés, tandis que les valeurs des transactions étaient de 33% en raison d’un nombre plus élevé de transactions importantes, a-t-il ajouté. Cette augmentation des transactions est principalement due au fait que les entreprises continuent d’emprunter économiquement et dépensent leurs réserves de liquidités dans des transactions transformatrices pour se repositionner dans le monde post-COVID-19, a déclaré son partenaire Shanthi Vijetha.

Vijetha a déclaré que le ferme espoir que la tendance des accords resterait également positif au cours des prochains mois.

Selon le rapport, les 13,2 milliards de dollars d’investissements sont les plus élevés jamais enregistrés depuis 2005.

L’activité de fusions et acquisitions (F&A) a enregistré 36 transactions d’une valeur de 5,6 milliards USD en juillet, a-t-il déclaré, ajoutant que les volumes avaient augmenté de 13% en glissement annuel et que la valeur des transactions avait chuté de 37% en raison d’un déficit dans les transactions importantes.

Les investissements en capital-investissement (PE)/capital-risque (VC) se sont élevés à 145 transactions évaluées à 7,5 milliards de dollars, stimulés par une augmentation des actions, une liquidité plus élevée et un intérêt accru pour les secteurs qui ont bénéficié de la pandémie de coronavirus, a-t-il noté.

Les accords de PE ont également été alimentés par l’amélioration de l’appétit pour les prêts, car de nombreuses entreprises à travers le pays ont rebondi après la crise induite par la pandémie de l’année dernière, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une plus grande adoption des modèles commerciaux en ligne a également favorisé l’augmentation de l’activité.

La majeure partie des transactions concernait les solutions informatiques, le commerce électronique, la vente au détail, les soins de santé numériques, les fintech et les sociétés edtech, dont les produits et services ont fait l’objet d’une forte demande pendant la pandémie, a-t-il souligné.

Du côté des fusions et acquisitions, le secteur des startups a dominé les volumes de transactions avec 10 transactions d’une valeur de 46 millions de dollars, tandis que les services bancaires et financiers ont dominé sur le front de la valeur avec cinq transactions d’une valeur de 2,26 milliards de dollars, selon le rapport.

Du côté des PE, le commerce électronique est en tête avec 11 transactions d’une valeur de 5 milliards de dollars contre 99 transactions de démarrage, qui ont vu des investissements de 1,04 milliard de dollars, selon le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.