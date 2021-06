Des migrants d’Amérique centrale attendent d’être transportés par la patrouille frontalière américaine après avoir traversé le fleuve Rio Grande vers les États-Unis depuis le Mexique à La Joya, Texas, le 27 avril 2021. (Go Nakamura/.)

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré jeudi qu’il ne faisait “aucun doute” que les activités des cartels du Mexique “se déversaient” aux États-Unis, alors qu’un afflux massif de migrants continue de traverser la frontière sud.

Lors d’une audience du comité judiciaire de la Chambre, le représentant Tom McClintock a demandé à Wray si le FBI était au courant d’incidents au cours desquels des agents des patrouilles frontalières ont rencontré des migrants qui avaient des dettes envers des cartels et des passeurs.

“Certainement, nous avons vu un certain nombre de tels cas, absolument”, a déclaré Wray.

McClintock a demandé si les cartels recouvraient ces dettes via une servitude sous contrat, ce à quoi Wray a répondu: “Dans certains cas, certainement.”

« Nous poursuivons un certain nombre de groupes de travail sur la traite des êtres humains, ainsi que sur certains groupes de travail avec le DHS [Department of Homeland Security] pour essayer de régler ce problème. Mais il ne fait aucun doute que l’activité des cartels de l’autre côté de la frontière déborde de toutes sortes de manières et vous venez de mettre le doigt sur une qui est extrêmement préoccupante », a-t-il ajouté.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont publié des statistiques opérationnelles pour mai indiquant que 180 000 migrants ont été appréhendés au cours du mois, ce qui représente une augmentation de 1% par rapport à avril et le troisième mois consécutif pour atteindre un nouveau record au cours des deux dernières décennies.

De nombreux immigrants qui se lancent dans le voyage perfide de l’Amérique centrale à la frontière américaine paient le prix fort pour que les cartels se fassent passer eux-mêmes ou leurs enfants en contrebande. Les passeurs ont tendance à avoir une connaissance plus intime du terrain, comme les points faibles avec une surveillance minimale ou une présence policière le long de la frontière, pour transporter secrètement les migrants de l’autre côté.

Certains membres de gangs, délinquants sexuels condamnés et autres criminels ont tenté d’exploiter l’assouplissement des politiques frontalières américaines pour entrer. Début avril, des agents des patrouilles frontalières ont arrêté deux suspects, tous deux nommés sur une liste fédérale de surveillance du terrorisme et sur une liste d’interdiction de vol, qui tentaient de traverser illégalement la frontière, a rapporté l’agence. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a récemment annoncé qu’il prévoyait de déployer 1 000 soldats du ministère de la Sécurité publique du Texas et membres de la Garde nationale pour lutter contre le trafic de drogue, en particulier du fentanyl, un stupéfiant illégal, qui traversait la frontière et tourmentait son État.

