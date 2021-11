L’activité du volcan La Palma pourrait s’épuiser

11/11/2021 à 13:39 CET

Il semble que l’épreuve déclenchée par Cumbre Vieja touche à sa fin. Selon les scientifiques, il existe des signes clairs d’épuisement de l’activité du volcan La Palma.

Les scientifiques qui suivent de près l’évolution de l’éruption volcanique de La Palma apprécient signes d’épuisement des apports de magma à plus grande profondeur et que la lave qui sort en ce moment a une origine plus superficielle.

La porte-parole du comité scientifique du Plan d’urgence volcanique des îles Canaries (Pevolca), Carmen López, a expliqué que toutes les données observables (composition chimique du panache, sismicité et déformation du terrain) suggèrent que le système de rétroaction « se desserre » et les réservoirs « deviennent de plus en plus petits ».

Il a abondé en ce que » tous les observables s’accordent pour dire que la partie la plus profonde » de ce système qui alimente le volcan « est moins actif et a moins de capacité à nourrir le magma, pour alimenter l’éruption plus longtemps. »

Une de ces indications est tendance à la baisse du ratio carbone/soufre du panache, dont la dernière mesure montre un taux de dioxyde de soufre (SO2) compris entre 16 600 et 23 100 tonnes par jour, et les autres sont une sismicité « faible » et un signal de tremor volcanique, ainsi qu’une tendance à la baisse en termes de déformation du sol.

Malgré tout, Carmen López a souligné que « il faut attendre un peu » pour que ces paramètres de stabilité deviennent une tendance et faire prévoir que la fin de l’éruption est plus proche.

S’est souvenu que il y a quelques jours une déformation du sol a été enregistrée près des foyers éruptifs, ainsi que des tremblements de terre intenses qui vous invitent à « être prudent ».

À cet égard, Francisco Prieto, de la direction technique de Pevolca, a convenu que, bien que des paramètres tels que la déformation et l’émission de gaz puissent enregistrer des pics quotidiens, en général toutes les composantes sont descendantes, ce qui laisse suspecter un changement de tendance dans le processus éruptif.

Cendres et gaz

Ce lundi les alizés continuent de souffler intensément dans la journée, ce qui favorisera la détour à l’ouest du panache de cendres et de gaz, qui a une hauteur d’environ 2 500 mètres en position sud-ouest, un scénario favorable pour les opérations aéronautiques.

Précisément la continuité du transport aérien est l’une des préoccupations du Cabildo de La Palma, dont le vice-président Borja Perdomo a demandé aux compagnies aériennes de maintenir les liaisons avec l’île, nécessaires à la reprise économique de l’île.

Perdomo a fait cette demande lors de la visite de la responsable des transports, de la mobilité et de l’agenda urbain, qui a souligné l’intention de son département de déclarer le transport maritime entre La Palma et la péninsule une obligation de service public.

Le ministre a insisté pour que Aucune ressource ne sera épargnée pour le redressement économique de l’île.

Comme les jours précédents, la qualité de l’air est extrêmement défavorable dans cinq communes en raison de la concentration de particules inférieure à 10 microns, alors que la sismicité reste relativement faible par rapport aux semaines précédentes

Les mêmes lavages

Quant au linge, presque toute la coulée de lave atteint le premier -celui qui est tombé dans la mer et a formé la fajana- et le numéro 5 reçoit également une certaine contribution, dont il n’y a toujours aucune indication sur la façon dont il évoluera.

Cela a causé peu de variation dans la zone touchée par la lave, qui est de 984,85 hectares, et la largeur des coulées de lave reste à 3 100 mètres. En principe, aucun autre progrès n’est attendu ce jour-là.

Les bâtiments détruits ou endommagés, selon les données fournies par le Cadastre, sont estimés à 1 452 bâtiments, dont 1 177 à usage résidentiel, 147 à usage agricole, 67 à usage industriel, 33 à usage de loisirs et d’accueil, 13 à usage public et 15 pour d’autres usages. .