L’activité immobilière reprend en juin mais les ventes de maisons en pâtissent : rapport

Avec la plupart des États annonçant des assouplissements dans les déplacements au milieu d’une baisse du nombre de nouvelles infections quotidiennes, le mois de juin a vu une reprise de la demande dans l’immobilier, montre un rapport de PropTiger.com.

Selon le rapport, intitulé Real Insight (Résidentiel) – Avril-juin (T2) 2021, la moitié des ventes du trimestre avril-juin 2021 ont eu lieu en juin même, alors que les États commençaient à s’ouvrir et à supprimer les restrictions.

Alors que la demande et l’offre sont restées négativement affectées au cours des deux premiers mois du trimestre, une période où la plupart des États sont restés partiellement bloqués pour contenir la propagation du virus, les ventes de maisons et les nouveaux nombres de lancements ont commencé à augmenter en juin, avec la levée progressive de restrictions.

«En raison de la situation difficile au cours du trimestre d’avril à juin 2021, lorsque les infections et les victimes causées par le coronavirus ont atteint un pic avant de diminuer vers la fin mai, la demande et l’offre ont été touchées au cours des deux premiers mois lorsque la plupart des États ont mis en place. imposer diverses restrictions et verrouillages pour freiner la propagation du virus. Cependant, un certain terrain sur les deux chiffres a été couvert au cours du mois de juin, lorsque les États ont commencé à s’ouvrir. La même chose se reflète dans les chiffres de la demande et de l’offre du deuxième trimestre. Nous prévoyons une amélioration de ces deux indicateurs de la santé de l’immobilier résidentiel au cours des prochains trimestres, car le programme de vaccination indien devrait s’accélérer », a déclaré Dhruv Agarwala, PDG du groupe Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

«Il est également important de mentionner que malgré les blocages et le sentiment modéré, le gouvernement a donné au secteur un coup de pouce bien nécessaire avec l’adoption du Model Tenancy Act, qui devrait donner un coup de fouet à l’offre de logements locatifs indispensable dans le pays. . La RBI fait également sa part en maintenant sa position accommodante, en maintenant le taux des prises en pension et le taux des prises en pension à un statu quo de 4 % et 3,35 %, respectivement, ce qui à son tour permettrait au régime de taux d’intérêt hypothécaire bas pour les acheteurs de Continuez. Toutes ces mesures, combinées à une demande latente, permettront certainement à notre secteur de rebondir plus rapidement que ce qui était anticipé auparavant », a-t-il ajouté.

«Alors que l’impact de la deuxième vague du virus était universel, certains marchés ont été plus touchés car ils ont été les plus durement touchés par la deuxième vague de la pandémie. Cela s’est reflété dans les niveaux élevés de stocks invendus et l’excédent de stocks plus élevé sur des marchés comme la RCN et le MMR. Cela est particulièrement vrai sur le marché NCR, où l’excédent de stocks est aussi élevé que le MMR même si le stock invendu sur ce marché est inférieur à la moitié de ce qui existe dans le MMR », a déclaré Mani Rangarajan, directeur de l’exploitation du groupe, Logement .com, Makaan.com et PropTiger.com.

La nouvelle offre reste résiliente au milieu de la deuxième vague ; affiche une augmentation de 74 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2021

L’incertitude économique causée par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a contraint les promoteurs immobiliers en Inde à adopter une approche plus prudente en matière de dépenses, ce qui se reflète dans les nouveaux chiffres de l’offre pour la période avril-juin (T2) de l’année 2021.

Au cours de la période de trois mois qui a vu un nombre considérablement élevé d’infections et de décès causés par la propagation du virus, l’offre de nouveaux appartements dans les huit principaux marchés résidentiels de l’Inde a enregistré une baisse de 59% par rapport à la période janvier-mars de cette année, le rapport montre. Au total, 21 839 nouvelles unités ont été lancées sur ces marchés au cours du T2CY21. Cependant, par rapport à la même période l’année dernière, les nouveaux lancements affichent une augmentation de 74%.

Cette augmentation remarquable des lancements au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente pourrait s’expliquer par le fait que pendant une grande période du deuxième trimestre de 2020, l’Inde a continué à rester sous un verrouillage national qui a nui à l’économie, forçant la troisième économie d’Asie à sombrer dans la récession en 2020. Cela a forcé les constructeurs immobiliers à court de liquidités du pays à agir avec une grande prudence d’avril à juin 2020.

Source : DataLabs, PropTiger Research

Le logement à prix abordable continue d’être le principal domaine d’intérêt pour les promoteurs immobiliers indiens, et cela est évident du fait qu’une majorité de l’offre neuve était concentrée dans le segment intermédiaire. En fait, 35% des projets lancés au deuxième trimestre se situaient dans la fourchette de prix Rs 45-75 lakh.

Les ventes de maisons baissent de 16 % en glissement annuel

Même si l’immobilier est devenu une classe d’actifs populaire parmi les consommateurs au lendemain de la pandémie, les ventes de logements au deuxième trimestre ont montré une baisse sur une base séquentielle ainsi qu’en glissement annuel. Avec 15 968 transactions enregistrées sur ces huit marchés au cours du deuxième trimestre, les ventes de logements au cours de la période de trois mois se terminant le 30 juin ont baissé de 16% en glissement annuel tout en enregistrant une baisse de 76% en QoQ. Toutes les villes ont vu leurs ventes baisser d’un trimestre à l’autre, tandis que les comparaisons annuelles montrent une certaine amélioration pour quelques villes.

La deuxième vague de la pandémie posant des questions sur la certitude des revenus, les acheteurs de maison ont suspendu leurs projets d’investissement dans l’immobilier malgré le fait qu’un taux d’intérêt des prêts immobiliers le plus bas sur 15 ans fait actuellement de l’achat d’une propriété une proposition financière solide. Selon le rapport, 45% des maisons vendues au cours de la période de trois mois ont été vendues jusqu’à Rs 45 lakh.

Commentant les conclusions du rapport, Pradeep Aggarwal, fondateur et président de Signature Global Group et président du Conseil national de l’ASSOCHAM pour l’immobilier, le logement et le développement urbain, a déclaré : des tarifs résidentiels modérés et des choix de paiement conviviaux pour les acheteurs, démontrant que la demande et la confiance des clients sont revenues sur le marché. La majorité des transactions sont conclues par des accédants à la propriété, ce qui est une tendance positive car ils représentent la plupart des ventes. Ce trimestre, les logements abordables sont sortis haut la main, avec 57% des ventes globales concentrées dans la fourchette de prix inférieure à Rs 45-lakh.

Les développeurs disent que même si la deuxième vague de la pandémie a été dévastatrice, la demande pour une vie plus verte, plus sûre, plus grande et à faible densité a stimulé les achats de maisons.

Nayan Raheja, directeur exécutif de Raheja Developers, a déclaré : « L’immobilier s’est considérablement redressé après la vague initiale. Par rapport à la même période l’an dernier, il a démontré de bonnes ventes et des clôtures rapides dans les transactions résidentielles. Les investissements immobiliers commerciaux pré-loués ont également bien performé. Même si la deuxième vague a été dévastatrice, la demande de logements plus verts, plus sûrs, plus grands et à faible densité a stimulé les achats de maisons. Tous les segments de l’immobilier, y compris le luxe, le segment intermédiaire et les propriétés commerciales, connaissent une forte demande. La demande pour des maisons plus belles, plus sûres et plus grandes est à un niveau record dans les zones à faible densité avec une flottabilité particulière dans les 4/5BHK, les fermes et les villas.

« Les rapports qui arrivent suggèrent que la deuxième vague n’a fait que renforcer la détermination des gens à rechercher des actifs immobiliers. Les gens sont particulièrement attentifs à la taille des unités et aux équipements de santé fournis dans les projets résidentiels. Ils recherchent une sécurité financière à long terme dans l’immobilier, ce qui a augmenté les requêtes des acheteurs d’une première maison », a déclaré Yash Miglani, MD, Migsun Group.

Harvinder Singh Sikka, MD, Sikka Group, a déclaré : « La pandémie, combinée aux acheteurs à la recherche d’une bonne affaire, les poussent vers des actifs immobiliers. De nombreux promoteurs proposent des cadeaux, ce qui est encore plus attrayant compte tenu des taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers. Les accédants à la propriété sont conscients du scénario de hausse des prix imminente – des rapports soulignent que la RCN a connu une augmentation de 2 % des prix – les incitant à acheter une maison dès que possible.

