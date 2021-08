L’activité mobile de Samsung serait en cours d’examen dans le cadre du rachat mondial de Xiaomi

Les choses ne se présentent pas bien pour l’activité mobile de Samsung, et l’entreprise veut savoir pourquoi. Selon un rapport de The Elec, Samsung est actuellement au milieu d’une revue de direction de son activité smartphones.

Le rapport indique que cet « examen spécial » diffère d’un examen standard en ce qu’il a lieu sans avertissement et lorsqu’une division particulière de l’entreprise est confrontée à des défis qui doivent être résolus.

Alors que Samsung fabrique bon nombre des meilleurs téléphones Android sur le marché, les récents bénéfices trimestriels de la société montrent qu’il y a eu une baisse des ventes par rapport au trimestre précédent. Il a également été suggéré que la société n’atteignait pas les objectifs de vente de la série Samsung Galaxy S21, qui est à la traîne des précédents modèles de la série S.

Nous avons contacté Samsung pour un commentaire mais n’avons pas reçu de réponse immédiatement.

Aux problèmes de Samsung s’ajoute la pénurie mondiale de puces qui a affecté plusieurs secteurs et restreint les chaînes d’approvisionnement, ce qui a apparemment conduit Samsung à prendre du retard dans les ventes de la 5G. Bien qu’il soit parmi les premiers à lancer des téléphones 5G et l’une des plus grandes entreprises proposant des téléphones 5G à des prix inférieurs, The Elec rapporte que Samsung est à la traîne d’autres OEM comme Apple, OPPO et Vivo.

Cette nouvelle intervient également au milieu des informations selon lesquelles Xiaomi a dépassé Samsung en tant que première marque mondiale de smartphones pour la première fois. Selon The Elec, la position en déclin de Samsung affecte sa relation avec MediaTek, qui a battu l’avance de Qualcomm en tant que premier fabricant de puces.

Alors que Samsung est peut-être confronté à une baisse des ventes, la société a une chance de rebondir avec le lancement prochain de son smartphone. Le Galaxy Unpacked de la semaine prochaine devrait dévoiler plusieurs nouveaux produits, y compris les successeurs des meilleurs téléphones pliables. La rumeur dit que Samsung ne dévoilera pas un Galaxy S21 FE lors de l’événement et pourrait le réserver pour une autre date, ainsi que de nouveaux modèles Galaxy A abordables. Avec le bon prix et le bon timing, Samsung pourrait potentiellement changer les choses pour un deuxième semestre et des vacances réussis.

