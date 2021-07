L’activité publicitaire d’Amazon est en plein essor au milieu du boom des ventes publicitaires à l’échelle de l’industrie pour les géants de la technologie

(Photo .)

Les activités publicitaires d’Amazon continuent de croître rapidement car elles constituent désormais l’une des principales sources de revenus de l’entreprise.

Dans le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société, Amazon a déclaré que sa catégorie «Autres» avait généré 7,9 milliards de dollars de ventes, en hausse de 87 % par rapport au trimestre de l’année dernière et de 14 % par rapport au premier trimestre 2021.

Amazon ne détaille pas les données financières spécifiques à la publicité, mais sa catégorie «Autres» «inclut principalement les ventes de services publicitaires, ainsi que les ventes liées à nos autres offres de services», selon les déclarations de revenus.

Le taux de croissance de 87 % est notable ; ce taux au cours du trimestre de l’année dernière était de 41 %. Les autres entreprises d’Amazon ne connaissent pas une croissance aussi rapide – les ventes de la catégorie des magasins en ligne ont augmenté de 16 % au deuxième trimestre 2021, par exemple, et les ventes d’Amazon Web Services ont augmenté de 37 %.

La catégorie «Autres» représente désormais une activité annuelle de près de 32 milliards de dollars, sur la base des mesures du deuxième trimestre 2021. Peut-être plus important encore, la publicité est une activité à marge élevée, contribuant à augmenter les bénéfices d’Amazon qui ont atteint 7,8 milliards de dollars au dernier trimestre.

Les ventes d’Amazon de 113 milliards de dollars déçoivent Wall Street mais les bénéfices de 7,8 milliards de dollars dépassent les attentes

À titre de comparaison, la catégorie des services d’abonnement d’Amazon, qui comprend les revenus des abonnements Prime, a également déclaré 7,9 milliards de dollars de revenus. C’était en hausse de 28 % en glissement annuel.

La branche publicitaire d’Amazon est huit fois plus importante que l’ensemble de l’activité de Snapchat et près de sept fois plus grande que Twitter.

Et même encore, Amazon ne détient que 10% du marché américain de la publicité numérique, selon eMarketer, bien que sa part ait augmenté ces dernières années.

Facebook et Google – qui détiennent ensemble plus de 50 % de part de marché du marché de la publicité numérique – enregistrent également d’énormes pics de revenus pour leurs activités publicitaires respectives, tout comme d’autres géants de la technologie. LinkedIn, propriété de Microsoft, a déclaré cette semaine que ses revenus publicitaires trimestriels avaient dépassé le milliard de dollars pour la première fois au cours du dernier trimestre, en hausse de 97%.

Axios a rapporté jeudi que les tendances liées à la pandémie telles que l’accélération de l’adoption numérique et un ralentissement du marché publicitaire au deuxième trimestre 2020 ont contribué à la récente croissance des ventes publicitaires.

Le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a noté qu’une partie de la croissance de la publicité d’une année sur l’autre était due au ralentissement d’il y a un an. “Mais la majorité de ce sont tous les nouveaux produits et fonctionnalités que nous avons pu déployer pour les clients et juste plus de demande de publicité et de taux d’enchères plus élevés et de clics”, a-t-il déclaré jeudi.

Amazon génère des revenus publicitaires à partir d’un éventail d’endroits, mais une majorité vient de facturer des entreprises pour promouvoir leurs produits sur le marché en ligne d’Amazon. Alors que les activités d’achat en ligne d’Amazon ont augmenté pendant la pandémie, la machine publicitaire a également augmenté.

Olsavsky a ajouté que l’activité publicitaire fait partie du «volant d’inertie» de l’entreprise, notant qu’Amazon veut aider les clients à trouver des produits qu’ils n’auraient pas vus autrement.

Amazon gagne également de l’argent publicitaire grâce à ses plateformes de diffusion en continu telles que Twitch ou Fire TV.

Son service de streaming TV IMDb, qui est soutenu par des publicités, vient de signer un accord de licence avec Universal Filmed Entertainment Group. Et Amazon a récemment décroché un contrat de 10 ans pour diffuser NFL Thursday Night Football sur Prime Video.

Amazon a déclaré que son équipe publicitaire avait lancé plus de 40 nouvelles fonctionnalités et capacités de libre-service au cours du dernier trimestre, et élargi ses offres liées à la publicité en Australie, en Europe, en Inde, au Japon et en Arabie saoudite.