L’activité publicitaire d’Apple voit une aubaine ; peut enfreindre ses propres règles de confidentialité

L’activité publicitaire d’Apple a considérablement augmenté depuis l’entrée en vigueur des règles de transparence du suivi des applications de l’entreprise, selon un nouveau rapport.

Les règles ont rendu plus difficile le ciblage de groupes d’intérêts spécifiques via des réseaux publicitaires tiers tels que ceux appartenant à Google et Facebook, ce qui rendait la propre activité publicitaire d’Apple beaucoup plus précieuse. Mais certains suggèrent que c’est parce que le fabricant d’iPhone enfreint ses propres règles de confidentialité…

Fond

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Apple a d’abord créé un identifiant d’appareil unique à l’usage des annonceurs, puis a introduit plus tard des règles de transparence du suivi des applications, qui obligeaient les développeurs à demander l’autorisation de l’utilisateur pour en profiter.

App Tracking fonctionne par Apple en attribuant un identifiant unique à votre appareil. Il ne révèle aucun détail sur vous, mais leur permet de voir (par exemple) que l’utilisateur iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 a visité des sites Web de gadgets et serait donc une bonne cible pour les publicités pour gadgets. Cela leur permet également de voir que l’utilisateur iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 a vu une annonce pour un produit particulier sur un site Web particulier, puis s’est ensuite rendu sur un site de détaillant particulier pour l’acheter – donc cette annonce était (probable) à succès. Avec App Tracking Transparency, les développeurs d’applications doivent vous demander si vous souhaitez autoriser ce suivi. Si vous dites non (comme le font la plupart des gens), les applications ne sont pas autorisées à utiliser ce système. Cela fait que la publicité de tiers vaut moins.

L’activité publicitaire d’Apple a profité du changement

Le Financial Times rapporte que parce que les propres annonces de recherche d’Apple permettent effectivement aux développeurs de cibler les utilisateurs par centres d’intérêt, cela est devenu beaucoup plus attrayant une fois que les règles du TCA sont entrées en vigueur.

L’activité publicitaire d’Apple a plus que triplé sa part de marché au cours des six mois qui ont suivi l’introduction de modifications de la confidentialité des iPhones qui ont empêché ses concurrents, dont Facebook, de cibler les publicités sur les consommateurs. L’entreprise interne, appelée Search Ads, propose des emplacements sponsorisés dans l’App Store qui apparaissent au-dessus des résultats de recherche. Les utilisateurs qui recherchent « Snapchat », par exemple, peuvent voir TikTok comme premier résultat sur leur écran. Branch, qui mesure l’efficacité du marketing mobile, a déclaré que l’activité interne d’Apple est désormais responsable de 58% de tous les téléchargements d’applications iPhone résultant d’un clic sur une publicité. Il y a un an, sa part était de 17 %. « C’est comme si Apple Search Ads était passé de la ligue mineure à la victoire aux World Series en l’espace de six mois », a déclaré Alex Bauer, responsable du marketing produit chez Branch.

Cela devrait voir le chiffre d’affaires d’Apple passer de 5 milliards de dollars cette année à 20 milliards de dollars par an en trois ans, a estimé un groupe de recherche.

Apple accorde à sa propre entreprise publicitaire des privilèges spéciaux

Cependant, certains directeurs de publicité et développeurs disent qu’Apple n’en profite que parce qu’il enfreint ses propres règles de confidentialité en exploitant sa connaissance de l’intérêt des utilisateurs de cette manière – et plus encore.

Un responsable de la publicité mobile, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles, a déclaré qu’Apple s’était « donné un laissez-passer gratuit » car il n’était « pas soumis à la même politique que tous les autres réseaux publicitaires ». […] Chris Stevens, directeur marketing de SpotHero, a souligné l’outil de « reciblage », un service proposé par Apple pour permettre aux entreprises de suivre les utilisateurs afin de renouer avec eux à une date ultérieure. « Apple n’a pas pu valider pour nous que les solutions d’Apple sont conformes à la politique d’Apple », a-t-il déclaré.

Mais les prestations réclamées peuvent être surestimées

L’analyste des médias Eric Seufert a déjà fait valoir le même point – que l’activité publicitaire d’Apple se donne des privilèges inaccessibles aux concurrents. Cependant, il a déclaré que l’analyse derrière l’article du FT peut surestimer la position, pour plusieurs raisons :

La source des données est principalement les applications non liées aux jeux, tandis que les jeux sont dominants. Cela ne couvre que les publicités pour les applications mobiles, pas les publicités Web mobiles. Les estimations financières sont sommaires car la date n’inclut pas les valeurs absolues.

Apple a déclaré que l’objectif d’ATT était de protéger les utilisateurs, mais n’a ni confirmé ni nié s’il en a bénéficié financièrement.

