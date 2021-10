L’activité publicitaire en ligne de Google sous enquête par les régulateurs canadiens

L’activité de publicité en ligne de Google fait l’objet d’un examen minutieux par le Bureau canadien de la concurrence, qui a annoncé vendredi avoir reçu une ordonnance du tribunal pour enquêter sur les activités publicitaires du géant de la recherche.

L’inquiétude est que les pratiques commerciales de Google en matière de publicité en ligne pourraient nuire à l’industrie canadienne de la publicité par affichage en ligne, ce qui compliquerait la concurrence d’autres annonceurs et éditeurs.

Android Central a contacté le Bureau pour plus de détails sur les pratiques faisant l’objet d’une enquête, mais il n’a pas pu fournir de détails. Cependant, l’enquête inclut l’inventaire publicitaire YouTube et le marché des services de plate-forme côté demande (DSP).

Dans le cadre de l’ordonnance du tribunal, Google doit fournir au Bureau les documents pertinents à son enquête. Cela aidera à déterminer si les activités publicitaires de Google entravent ou non les concurrents, entraînent des prix plus élevés et étouffent l’innovation dans le secteur de la technologie publicitaire.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ce n’est pas la première fois que l’activité publicitaire de Google fait l’objet d’un examen minutieux. En juin, l’Union européenne (UE) a ouvert une enquête sur le géant de la recherche pour « conduite anticoncurrentielle possible » et en juillet, Google a été condamné à une amende de 220 millions d’euros par l’Autorité française de la concurrence pour avoir accordé un traitement préférentiel à ses propres services publicitaires.

Google n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter l’enquête.

Le Bureau a précédemment conclu une enquête sur les activités de recherche et de publicité de Google en 2016, après avoir découvert qu’il n’y avait « des éléments de preuve insuffisants pour étayer une conclusion selon laquelle la conduite de Google… a été menée à des fins anticoncurrentielles et/ou que la conduite considérablement réduit ou empêché la concurrence au Canada.

Alors que l’enquête actuelle est en cours, le Bureau note qu’il n’y a « aucune conclusion d’acte répréhensible pour le moment ».

ultra protecteur

Ce sont les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour votre Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra est une grande dalle géniale, mais c’est aussi un téléphone gros et lourd qui peut devenir glissant, alors prenez des précautions. Couvrez cette grande dalle de belle puissance avec les meilleurs étuis pour garder votre S21 Ultra en sécurité pour les années à venir.