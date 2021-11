L’activité sur les réseaux sociaux influence-t-elle le succès du référencement ?

Nous savons tous que les médias sociaux sont un élément important de votre stratégie de marketing numérique. Mais quel impact votre présence sur les réseaux sociaux a-t-elle sur le référencement de votre site Web ?

Il existe de nombreuses études, comme cet examen très approfondi sur le référencement / les médias sociaux de CognitiveSEO de 2016 qui prouve que les médias sociaux ont un impact sur le classement de votre site Web, mais de quelle manière exactement ?

Voici une citation d’un article du Search Engine Journal de l’été dernier qui résume bien le tout…

« Ce que nous pouvons dire avec certitude aujourd’hui, c’est que les signaux sociaux ont une relation avec les classements organiques, mais ils n’influencent pas directement ces classements. » – Kristopher Jones, Journal des moteurs de recherche

Alors, quelle est exactement cette « relation » et comment peut-elle influencer votre succès SEO ? Nous allons jeter un coup d’oeil. Plus précisément, je veux me concentrer sur les points suivants…

Comment les médias sociaux influencent le succès de votre contenuLes médias sociaux en tant que signal de confiance et d’autoritéConstruire des backlinks grâce à l’exposition aux médias sociaux

Entrons dans chacun d’eux, mmmkay ?

Mais d’abord, cette clause de non-responsabilité. J’ai commencé à peu près tous les messages depuis que j’ai commencé à travailler chez Wellspring Digital avec une déclaration sur l’importance de connaître votre public. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail si ce n’est pour dire, IL EST IMPORTANT DE CONNAÎTRE VOTRE AUDITOIRE !

Je me sens mieux, n’est-ce pas ?

Comment les médias sociaux influencent le succès de votre contenu

Les médias sociaux ne sont pas une panacée pour tous vos problèmes de marketing numérique. En fait, des campagnes de médias sociaux mal exécutées peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, je ne suggère en aucun cas qu’il s’agisse d’une potion magique ou d’un bouton facile.

Comme toute autre tactique de marketing numérique, il faut de la planification et du travail acharné pour réussir dans les médias sociaux. Mais il y a un gain potentiellement important, en particulier en ce qui concerne votre marketing de contenu et, en fin de compte, le référencement.

Pour être clair, les profils sociaux peuvent être classés pour des termes de marque, et c’est probablement un objectif pour votre entreprise, mais ce n’est pas de cela que je parle. Je parle spécifiquement de la façon dont les médias sociaux peuvent influencer le classement de votre site Web.

Tout commence par le contenu.

Le marketing de contenu a besoin d’un coup de pouce

La discipline du marketing de contenu existe depuis un certain temps maintenant et elle est au cœur de tout effort sérieux de référencement. Le contenu est ce que Google explore, analyse et, espérons-le, classe.

Mais le contenu seul ne suffit pas. Votre contenu doit être vu, lu et partagé. Pour que Google explore votre contenu, il doit pouvoir le trouver. Pour qu’il soit bien classé, il doit être trouvé dans de nombreux endroits différents mais pertinents et percutants.

C’est là que l’argument des médias sociaux devient risqué. En théorie, vous pourriez penser que le partage de votre contenu sur vos réseaux sociaux créera l’exposition/les liens nécessaires dont Google a besoin pour le trouver. Oui et non.

Les signaux sociaux, les mentions avec des liens vers votre contenu, ne sont pas un facteur de classement direct selon Google. Mais, à l’instar de choses comme EAT, les signaux sociaux peuvent informer Google de la qualité de votre contenu.

Et ces signaux sociaux peuvent également montrer à Google à quel point votre contenu est populaire. La preuve sociale peut se produire lorsqu’il y a suffisamment de bavardages sur un contenu sur les réseaux sociaux par suffisamment de partageurs sociaux influents, que Google considérera que ce contenu a de la valeur.

Est-ce un facteur de classement ? Cela dépend à qui vous demandez et comment vous le leur demandez. Le fait est que plus votre contenu est partagé par des personnes influentes, meilleure est sa visibilité. Ce signal indique à Google qu’ils sont sur quelque chose.

De plus, plus il est partagé, plus il y a de chances que ces utilisateurs cliquent sur ce lien et accèdent à votre contenu. Ainsi, le partage donne à votre contenu une bonne exposition et dit à Google de « creuser plus profondément ».

Les médias sociaux comme signe de confiance et d’autorité

L’autre chose que les médias sociaux peuvent faire est d’en dire plus au monde et à Google sur votre réputation. Je ne dis pas que les gens ou Google jugent votre fiabilité uniquement en fonction de votre activité sur les réseaux sociaux. Mais je dis que ces signaux jouent un rôle dans la peinture de l’image de votre confiance et de votre autorité globales.

Les médias sociaux sont simplement un canal de plus où vous pouvez atteindre votre public. La preuve sociale peut venir du nombre d’abonnés et de la qualité de ces abonnés. Remarquez que j’ai inclus la qualité là-dedans. C’est important.

Si vous avez un tas de robots, de faux comptes et d’utilisateurs non pertinents qui vous suivent, vous n’exercerez aucune influence réelle et vous n’établirez donc aucune confiance ou autorité durable. Votre compte sera considéré comme spammé et même potentiellement dangereux.

Vous ne voulez pas ça. Au lieu de cela, utilisez vos comptes sociaux pour être utile, pour éduquer, pour informer et pour faciliter l’accès à un bon contenu digne de EAT. Au fur et à mesure que vous développez votre portée, concentrez-vous de plus en plus sur le fait de devenir la ressource inestimable sur laquelle vos abonnés comptent.

Au fur et à mesure que votre contenu est partagé, la confiance augmente. Et plus les éloges de vos partages sociaux sont positifs, plus votre compte gagne en confiance et en autorité.

Maintenant, revenons à la maison au référencement…

Construire des backlinks grâce à l’exposition aux médias sociaux

Faisons attention ici, je ne dis pas que les backlinks que vous obtenez dans les partages sociaux sont un facteur de classement direct. Google a été très prudent en disant carrément que ces liens comptent pour votre profil de backlink SEO. Selon la plupart des experts SEO et Google, les liens sociaux ne sont pas un facteur de classement. Mais Google surveille ces « signaux ».

Et lorsque vous diffusez votre contenu dans des liens sur les réseaux sociaux, il obtient plus de visibilité et, espérons-le, plus de lecteurs. Si votre contenu est bon, ces partages devraient vous aider à créer de véritables backlinks de qualité.

Je vais expliquer. Si votre contenu est utile, en particulier s’il a une valeur EAT, il va de soi qu’il serait cité en tant que source ou ressource dans un autre contenu original.

Plus votre contenu est partagé, plus il est exposé et meilleures sont les chances qu’il soit lié. Par exemple, le lien ci-dessus vers l’article du Search Engine Journal a initialement attiré mon attention via quelqu’un qui les a partagés dans mon fil Twitter.

Ces partages m’ont amené à lire ce contenu. Et la lecture de ce contenu m’a inspiré pour écrire cet article et créer un lien vers cet article ci-dessus. Ce lien est un facteur de classement direct.

La meilleure chose à propos de l’utilisation des médias sociaux en tant qu’amélioration du marketing de contenu et du référencement, vous obtiendrez également l’exposition et peut-être même les opportunités de conversion qui découlent directement de la croissance positive du profil social.

Nous sommes obsédés par des choses comme le ciblage par mots clés, l’optimisation sur site, la création de liens, le schéma et d’autres efforts qui influencent directement le classement. Et bien que ces choses soient très importantes, n’oubliez pas de vous concentrer sur les efforts qui peuvent ne pas être des facteurs de classement directs, mais qui influencent tout de même le succès de votre campagne de référencement.

Assurez-vous donc que les médias sociaux font partie de votre conversation SEO et de votre stratégie globale de marketing numérique.