L’actrice Adamari López pourrait présenter un nouveau beau

Adamari López pourrait libérer un nouveau beau, selon ce qu’ils disent | Instagram

Aujourd’hui, toute nouvelle liée à l’un des chefs d’orchestre et actrices préférés à la télévision serait apparemment la première d’un nouveau beau, nous parlons de Adamari López qui a été vue avec un compagnon assez proche d’elle.

Il convient de mentionner que ce sont des rumeurs qui se sont déclenchées depuis peu, alors qu’elle et plusieurs amis profitaient d’une belle nuit pour fêter apparemment l’anniversaire de l’un d’entre eux.

Curieusement, les 4 belles femmes ont utilisé le même design de la robe verte, bien que cette fois nous nous concentrons uniquement sur Adamari López, il était important de mentionner que les quatre étaient spectaculaires et belles.

Cela peut vous intéresser : Noelia pose avec le look le plus audacieux avec des leggings et des bottes

Le juge actuel de l’émission de téléréalité Así Se Baila est apparu dans certaines histoires Instagram, accompagné d’un homme qui, selon le magazine TV et Notes, pourrait être elle nouveau beau comme ils le prétendent, car il ne s’en détache pas.

La fête qui a eu lieu ce week-end a eu lieu dans un restaurant apparemment pendant la nuit, donc les lumières étaient encore plus proéminentes.

Adamari López pourrait libérer un nouveau beau, selon ce qu’ils disent | Instagram adamarilopez

Après son divorce avec Toni Costa, il semble que la belle actrice qui a participé en tant que l’un des protagonistes de la telenovela Amigas y Rivales, aurait pu se voir offrir une autre opportunité d’amour, ce qui n’a pas été corroboré pour le moment.

Compte tenu de leur séparation à plusieurs reprises, plusieurs rumeurs sur de nouveaux couples sont apparues, dont l’une dont ils parlaient beaucoup était avec son partenaire dans l’émission de téléréalité où Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, également juge Cristián de la Fuente, ont participé .

Sans avoir à Adamari López Elle s’est chargée de démentir ces hypothèses, sûrement pour le moment elle préfère se concentrer sur son travail, sa fille et surtout sur elle-même.

Avec ce changement physique impressionnant qu’elle a eu, ce ne serait pas une surprise si les prétendants frappaient à sa porte et faisaient la queue pour pouvoir sortir avec elle à un rendez-vous ou au moins avoir une conversation avec la belle portoricaine.

Pour le moment, aucun autre détail n’est connu sur le supposé nouveau galant de la conductrice coquette, ce n’était probablement qu’une coïncidence qu’ils soient apparus ensemble lors de ladite fête, bien qu’il soit également possible qu’il s’agisse d’un proche en tant qu’ami.

On a beaucoup parlé d’une probable réconciliation avec Toni Costa, père de sa fille, mais à plusieurs reprises l’actrice a fait savoir plus que clairement qu’elle ne reviendrait pas avec lui, à la suite d’un acte d’amour, mais envers elle-même tout comme comme des millions de femmes.