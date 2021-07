L’actrice Allison Mack condamnée à trois ans de prison pour son rôle dans la secte sexuelle NXIVM – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

L’actrice américaine Allison Mack, connue pour sa participation à la série ‘Smallville’, a été condamnée à trois ans de prison pour son implication dans la secte sexuelle NXIVM.

La peine a été prononcée par un tribunal fédéral de Brooklyn supervisé par le juge de district américain Nicholas Garaufis. La peine est bien inférieure au minimum de 14 ans demandé par les procureurs. Mack devra se présenter pour purger sa peine fin septembre, en plus de payer une amende de 20 000 $.

Mack, connue pour son rôle de Chloe Sullivan, a plaidé coupable en avril 2019 pour avoir géré le recrutement de femmes dans l’organisation en dirigeant une division appelée DOS, un acronyme latin qui se traduit par Master of Obedient Companions.

Par le biais du groupe DOS, dépendant de NXIVM et dirigé par Mack, il a recruté des femmes qui ont ensuite été transformées en esclaves sexuelles et de travail du chef de secte, Keith Raniere, condamné à 120 ans de prison pour trafic sexuel, crime organisé et autres crimes. .

Source : RT