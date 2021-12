L’actrice Betty White décède à 99 ans | NowMyism.com

L’actrice Betty White est décédée à 99 ans

La célèbre actrice Betty White est décédée à l’âge de 99 ans, a confirmé TMZ le 31 décembre. « Des sources policières ont dit à TMZ … Betty est décédée chez elle ce vendredi matin », a rapporté TMZ.

Ce qu’il faut savoir :

White a eu la « plus longue carrière pour une femme » à la télévision

White était aimée par de nombreux rôles qu’elle a joués à la télévision. Elle a eu « la plus longue carrière pour une femme à la télévision avant sa mort », selon TMZ. Beaucoup de gens se souviennent de son personnage Rose dans la série télévisée « The Golden Girls », mais c’était loin d’être sa seule réussite.

White a été marié trois fois mais n’a jamais eu d’enfants biologiques

Ce message est mis à jour à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles sur la mort de Betty White, y compris la cause de sa mort.

