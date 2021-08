L’actrice bien-aimée décède après un “problème cardiaque”

in

L’actrice de Nollywood Rachel Oniga est décédée à l’âge de 64 ans. Selon sa famille, l’acteur incontournable de l’industrie cinématographique nigériane serait décédé d’une “maladie cardiaque”, réfutant les rumeurs selon lesquelles l’actrice aurait succombé à la pandémie de COVID-19.

“Elle est décédée dans un hôpital de Lagos à l’âge de 64 ans, le vendredi 30 juillet 2021, vers 22 heures”, indique le communiqué de la famille. “Contrairement à divers rapports informant qu’elle est décédée des complications du COVID-19, nous écrivons pour informer le grand public qu’elle est décédée d’un problème cardiaque; une maladie contre laquelle elle a lutté pendant une courte période avant sa disparition.”

Selon la famille, les plans des funérailles et de l’inhumation seront annoncés dans les prochains jours. Dans le même temps, une multitude de prières et de condoléances ont afflué peu de temps après l’annonce de la nouvelle. Bien qu’elle ne soit pas aussi connue en dehors de l’industrie cinématographique nigériane, sa carrière a eu un impact sur son pays natal.

Oniga a commencé à jouer en 1993, faisant ses débuts peu de temps après la fin de son mariage. Elle a apparemment pris l’énergie de cet événement et l’a retournée dans une carrière d’actrice. Son premier film s’intitulait Onome et son premier film en yoruba, nommé pour la langue, s’intitulait Owo Blow. Nollywood, un nom créé à partir du Nigeria et d’Hollywood réunis, couvre l’ensemble de l’industrie cinématographique nigériane, bien que le terme ait quelques détracteurs.

Pourtant, Oniga est devenu une partie importante de l’industrie au Nigeria. Elle est apparue dans le très acclamé Sango en 1997 et a rejoint le casting de la série télévisée Super Story. Son dernier rôle est My Village People en 2021. Ses 110 crédits d’acteur sont impressionnants, la gardant dans les conversations cinématographiques pendant deux décennies. Oniga a également travaillé aux côtés de talents hollywoodiens comme Isaiah Washington et Vivica A. Fox dans Bello en 2013.

D’abord et avant tout pour Oniga, sa famille est venue, déclarant au Sun en 2014 que ses trois enfants étaient sa priorité. Elle a également fait part de ses regrets d’avoir quitté son mari mais a souhaité faire une déclaration avec assurance.

“Je crois tellement en moi, et quand j’ai surmonté le choc de la séparation et tout ça, j’ai décidé que j’allais faire une déclaration sans homme”, a déclaré l’actrice. “Je voulais prouver qu’une femme travailleuse pouvait avoir un impact et avec la grâce de Dieu.”