L’actrice britannique Ruth Wilson se glisse à Milan pour le spectacle de Giorgio Armani – WWD

LA VÉRITÉ DE RUTH : Elle est venue, elle a vu — et elle a acheté un T-shirt. Ruth Wilson s’est rendue à Milan pour assister au spectacle Giorgio Armani printemps 2022 et a certainement profité au maximum de son temps. Elle a dit qu’elle avait acheté un T-shirt qui l’avait fait pleurer de rire. Il était écrit « Ciao, Ken », en référence à l’amour de longue date de Barbie. “Oui, je suis venue jusqu’à Milan – et j’ai acheté un T-shirt”, a déclaré l’actrice qui était vêtue d’un costume rayé Armani.

Wilson, connue pour ses rôles dans les séries télévisées « Luther » et « The Affair », était au Festival du film de Venise plus tôt ce mois-ci pour faire ses débuts « True Things », basé sur le roman de Deborah Kay Davies, où elle joue le rôle d’une femme dans une relation abusive. Elle portait également Armani à Venise, une combinaison en velours sur mesure de la collection automne 2021.

Wilson a déclaré qu’après l’émission Armani, elle était retournée à Londres pour terminer les derniers épisodes de “His Dark Materials” et avait également d’autres projets en cours. Elle prévoit de produire et d’agir dans les prochains projets HBO et Netflix.

Et – alerte spoiler – elle se dirige vers le West End « pour remonter sur scène » dans un projet encore non divulgué. Wilson n’est pas étrangère à la scène : en 2016, elle a interprété Hedda Gabler dans une nouvelle version de la pièce de Patrick Marber, acclamée par la critique, tandis qu’en 2015, elle a fait ses débuts à Broadway dans “Constellations” de Nick Payne aux côtés de Jake Gyllenhaal, décroche une nomination aux Tony Awards de la meilleure actrice.

Le premier rang d’Armani regorgeait d’une foule internationale d’acteurs, d’entrepreneurs et de types artistiques, dont le danseur français Hugo Marchand ; l’écrivaine italienne Chiara Barzini ; l’acteur et chanteur sino-américain Fala Chen ; L’acteur russe Yulia Snigir, et Serena Rossi, l’actrice, chanteuse et animatrice de télévision italienne.

Il y avait aussi quelques philanthropes dans le mélange, dont Inès Leonarduzzi, l’entrepreneur vert français et fondateur de Digital for the Planet, une organisation internationale promouvant la durabilité et l’économie circulaire dans une perspective numérique.