L’actrice Carmen Salinas est décédée à 82 ans – El Sol de México

Ce soir, il a été annoncé que l’actrice principale Carmen Salinas est décédée à la suite de l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi il y a quelques semaines.

Carmen Salinas était hospitalisée depuis novembre dernier lorsque ses proches ont expliqué aux médias que la santé de l’actrice principale de 82 ans était grave.

Qui est Carmen Salinas ?

Né à Torreón, Coahuila, le 5 octobre 1933, Carmen Salinas est entrée dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge ; son interprétation du « La Corcholata »Dans les films de l’époque de « las ficheras » tels que « Bellas de noche » et « La Pulquería », ce fut ce grand coup de pouce de sa carrière.

Petit à petit, il gagnait en notoriété jusqu’à ce que aller au cinéma international avoir des apparitions dans les films « Homme en feu » et « La même lune ».

Camen Salinas a également participé à plusieurs feuilletons télévisés Quoi « Mon mari a une famille », « Rêve d’amour », « Mon cœur est à toi », entre autres. Le 3 novembre, il assiste au lancement de la nouvelle telenovela « Ma fortune t’aime « , dans lequel elle incarne une grand-mère douce et sévère du personnage principal, interprété par David Zepeda. Salinas a vécu avec la presse avec la distribution du mélodrame urbain produit par Nicandro Díaz.

La production compte un grand nombre de scènes tournées avec Carmen Salinas, puisqu’elles ont commencé à travailler depuis août dernier, c’est pourquoi elle continuera à apparaître à l’écran.

️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Dans le même support, Salinas a également été producteur et celui avec lequel elle est la plus connue est pour « Aventurière », workuvre théâtrale dans laquelle Itatí Cantoral, Edith González et Niurka ont été les protagonistes.

Une autre facette de l’actrice principale était la entrer dans le monde de la politique lorsqu’elle était députée fédérale du PRI en 2015, législateur à la représentation proportionnelle à Mexico et faisait partie du Commissions pour l’égalité des genres, la radio et la santé.

Ce soir via votre compte Twitter les producteur Juan Osorio a annoncé la mort malheureuse du l’actrice Carmen Salinas qui depuis quelques semaines était resté hospitalisé.

AU REVOIR CARMEN SALINAS

La famille de l’actrice a confirmé la mort sensible de la première actrice avec un message émouvant :

« Avec une profonde tristesse, nous vous informons que la première actrice Carmen Salinas est décédée aujourd’hui, le 9 décembre 2021. Les détails sur les services funéraires seront communiqués ultérieurement. »