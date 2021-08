L’actrice Carré Otis s’exprime sur les allégations de viol contre l’ancien patron d’élite – WWD

L’actrice connue sous le nom de Carré Otis a déposé une plainte contre Gérald Marie et Trudi Tapscott, affirmant qu’elle avait été victime d’abus sexuels et de négligence en tant que mannequin adolescente.

Vendredi, lors d’un appel Zoom organisé par la Model Alliance, l’actrice de 52 ans a déclaré qu’elle avait été “dépistée à 17 ans, issue d’une famille brisée et qu’elle s’était tournée vers le mannequinat parce qu’elle était une adolescente en fuite qui avait abandonné l’école. Avec le recul, il est tellement clair pour moi que mes antécédents faisaient partie de ce qui m’a rendu vulnérable aux abus et à la traite. »

Après avoir déménagé à New York, Otis a déclaré qu’elle avait été installée dans ce qui était essentiellement “un entrepôt pour les jeunes mannequins en herbe à côté de l’appartement de Trudi où elle contrôlait la porte du succès”. Selon elle, le succès signifiait être envoyé à Paris pour vivre avec Marie. « À ce moment-là, je sentais vraiment que j’étais vraiment l’élu. Je n’avais jamais vu un appartement comme ça de ma vie à Paris. J’ai pu vivre avec la petite amie de mon nouvel agent à l’époque, qui était Linda Evangelista, qui était vraiment au sommet de sa gloire.

Marie était alors en charge des opérations européennes d’Elite. Tapscott a recherché des modèles pour Elite pendant sept ans avant de devenir membre fondateur de Model Search America. Tapscott a ensuite travaillé en tant que rédactrice en chef des réservations chez American Vogue, en tant que responsable des modèles chez DNA Models et en tant que directrice de Wilhelmina de sa division image féminine. Dans la plainte de l’actrice, qui a été déposée jeudi devant un tribunal fédéral de Manhattan, elle a affirmé avoir été violée à plusieurs reprises par lui à l’âge de 17 ans dans son appartement, souvent dans la chambre vacante de sa fille. La plainte, qui a été déposée sous le nom de famille de l’actrice Sutton, a allégué qu’elle avait été victime de la traite par Marie « à d’autres hommes riches à travers l’Europe ».

Sutton a également cité le fondateur d’Elite, John Casablancas, en ce qui concerne les actes intentionnels et négligents qui, selon elle, ont conduit à l’abus sexuel d’un modèle enfant. Le dossier affirme que Marie était connue pour abuser sexuellement de modèles vulnérables et souvent mineurs dans son appartement parisien.

Un appel au bureau d’Elite à New York pour obtenir des commentaires sur les allégations de Sutton a été interrompu vendredi après-midi. Un appel de suivi a été dirigé vers la messagerie vocale et une demande par courriel n’a pas été immédiatement renvoyée.

Une demande des médias à The Model Coaches, que Tapscott a fondée en 2018, n’a pas été immédiatement reconnue vendredi après-midi.

Un représentant d’Evangelista chez DNA Models n’a pas pu être joint dans l’immédiat vendredi après-midi.

En 1986, Sutton a été envoyée au domicile parisien de Marie à l’âge de 17 ans par Tapscott, qui a déclaré que Marie était intéressée à l’aider dans sa carrière de mannequin, selon le dossier. Marie, qui a maintenant 71 ans, a été accusée d’avoir violé au moins 15 mannequins sous sa supervision, selon le dossier du district sud de New York.

Sans plus de détails, Sutton a déclaré que le choc et la dissociation de l’attaque étaient restés avec elle pendant de nombreuses années. «J’ai dû devenir dur et vraiment me dissocier pour survivre à ce qui m’est arrivé à Paris depuis l’assaut initial en cours, puis pour être considéré comme un objet dans l’industrie. Il est devenu très clair pour moi qu’on attendait de moi que je supporte ces agressions. Si je disais non à l’abus de quelque manière que ce soit, il était très clair pour moi que tout travail que j’avais me serait retiré. Et c’est exactement ce qui s’est passé.

Dans les remarques liminaires de l’appel Zoom, la fondatrice de Model Alliance, Sara Ziff, a déclaré que «l’abus de Marie était un secret bien connu dans l’industrie du mannequinat et a même été exposé dans un documentaire de la BBC en 1999, il a largement éludé toute responsabilité pour ses actions. Les abus sexuels sont omniprésents dans les agences de mannequins. Beaucoup d’entre nous ont subi des violences sexuelles au travail. Dans une industrie qui normalise systématiquement les abus et fait pression sur les survivants pour qu’ils gardent le silence afin de ne pas risquer leur carrière, il faut souvent aux survivants des années, voire des décennies, pour se manifester.

Sutton a noté que «trois décennies plus tard», lorsqu’elle se sent enfin prête à accéder au système judiciaire, elle est exclue du monde entier, à l’exception de l’État de New York. « C’est pourquoi les fenêtres de rétrospection civiles sont si cruciales. Et à New York, nous avons besoin de la loi sur les survivants adultes. C’est pourquoi le CVA est si crucial.

Sutton a mentionné comment l’un des accusateurs du prince Andrew (Virginia Roberts Giuffre) a également pris des mesures dans le cadre de la CVA de New York. « Je le fais au nom de tous les autres survivants qui ne le peuvent pas. »

Notant une autre intervenante lors de l’appel Zoom, Lili Bernard, Ziff a déclaré que “son agresseur, Bill Cosby, a demandé aux agences de mannequins de le mettre en contact avec des” modèles cassés et hors de la ville “”.

Le dépôt de Sutton a été effectué en vertu de la New York Child Victims Act, une loi qui a été adoptée en 2019, qui comprenait une fenêtre rétrospective qui permettait aux enfants survivants de maltraitance d’intenter des poursuites civiles rétroactives contre leurs agresseurs et les institutions négligentes. Cela leur a permis d’agir jusqu’à l’âge de 55 ans, mais la période de rétrospection expire aujourd’hui. À ce jour, plus de 10 000 cas de CVA ont été déposés dans l’État de New York, a déclaré Ziff.

Bernard a déclaré que le délai de prescription est conçu pour protéger les prédateurs et « en conséquence, moins de 2% des violeurs se retrouvent un jour derrière les barreaux. Je suis l’un des 64 survivants connus de Cosby de ses violences sexuelles et pourtant il erre librement.

Bernard a parlé de la nécessité pour les États de donner aux adultes victimes d’agressions sexuelles la possibilité de porter plainte contre leurs auteurs. « Ce faisant, ils permettront aux victimes d’agressions sexuelles de se faire entendre lorsqu’elles seront prêtes. Ils vont décourager d’autres violeurs de créer plus d’actes criminels, sachant qu’ils seront tenus pour responsables devant un tribunal. »

John Clune, l’un des avocats qui représente Sutton, a déclaré que l’équipe juridique avait quatre réclamations contre Marie et Tapscott et qu’elle était impatiente de faire servir ces personnes. Après avoir parlé avec Sutton et un certain nombre d’autres mannequins, Clune a déclaré que ce qui l’avait marqué, c’était qu’« ils étaient des enfants lorsque cela s’est produit. Certains n’avaient que 14 et 15 ans.

Clune a noté que certaines des allégations ne peuvent être décrites par d’autres termes que « trafic sexuel d’enfants, pas seulement le fait de faire voler les modèles d’un endroit à l’autre, mais de les envoyer à des milliardaires qui étaient là pour ne rien faire de plus qu’une agression sexuelle ou harceler ces femmes – rien à voir avec le mannequinat, alors que les agences de mannequins ont reçu une compensation pour ces comportements.

Alors que le dossier de Sutton nomme deux accusés, les mannequins avec lesquels l’équipe de Clune s’est entretenue ont indiqué « qu’il y a des centaines de personnes responsables du trafic sexuel de ces enfants », a déclaré Clune. “Nous espérons que cette affaire n’est qu’un début.”