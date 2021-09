L’actrice, chanteuse et icône du style Jane Birkin souffre d’un AVC

L’icône de style de 74 ans qui est devenue le cinéma français préféré de l’église avait prévu de prononcer un discours au festival sur le documentaire. Jane pour Charlotte, dans laquelle sa fille, Charlotte Gainbourg dépeint sa vie quotidienne dans sa maison en Grande-Bretagne.

Birkin est surtout connue pour ses rôles dans des films tels que Midsummer Morning Wish, Death on the Nile et Death in the Sun, et pour avoir lancé la tendance à la fin des années 1970. L’actrice a combiné le style londonien sophistiqué avec le style parisien, résultant en des looks sophistiqués et féminins qui ont été immédiatement reproduits par les jeunes femmes de la décennie.