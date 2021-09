L’actrice Cristina Medina révèle qu’elle souffre d’un cancer du sein

Nouvelles connexes

Cristina Médina (50 ans) a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il souffrait de cancer du sein. A travers une vidéo, l’actrice de La que se avecina a surpris ses followers avec cette nouvelle. Bien que a été énergique et désireux d’aller de l’avant, La vérité est qu’il n’a pas voulu expliquer beaucoup de détails sur comment il va, ou sur la façon dont il mène ce combat, puisque son intervention publique via Instagram a été de dénoncer le peu d’aide que le gouvernement offre aux patients souffrant de ces maladies.

“Je me bats contre le cancer du sein, tout est de bon pronostic et vous n’allez pas vous débarrasser de moi si facilement”, commence la narration de l’actrice et assure que : “J’ai la chance de me sentir très aimée et accompagnée de tout le monde, l’aide que l’Etat donne contre les traitements ne suffit pas, il y a beaucoup d’effets secondaires qui sont subis…”.

Ensuite, Cristina a exposé les dépenses auxquelles une personne atteinte d’un cancer doit faire face pour être au mieux et les quelques personnes qui peuvent se le permettre : “J’ai la chance d’avoir quelques économies et de pouvoir les utiliser. Les crèmes oncologiques pour votre calvitie sont une fortune, les turbans, les chapeaux… N’hésitez pas à offrir un turban en cadeau. Je comprends qu’il y a des choses qui ont une très forte charge émotionnelle, mais ne soyez pas timide”.

De cette façon, Cristina Medina a lancé un message très important à travers ses réseaux sociaux et a fini par assurer que : “La force que nous retirons à la fin, Ce qu’on n’obtient pas, c’est l’argent de la chatte dont on a peut-être besoin. » Sans hésiter, l’actrice a voulu dénoncer les grosses dépenses qu’implique le traitement d’une maladie aussi importante que le cancer.

Dès la publication de la vidéo, des dizaines d’amis et de collègues ont voulu lui témoigner leur soutien et l’encourager dans son dur combat. Parmi eux, les messages de Guerriers Nachos (50 ans), qui lui donne un “Force, valide”, son également collègue Vanesa Romero (43) vous envoyer des émojis de cœurs et des applaudissements ; et Eva Isanta (50) voulait lui transmettre “Pure Force”.

