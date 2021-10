Le dernier épisode de Creepshow Saison 3 présente un segment animé rempli de terreur sur une petite ville avec un sombre secret, et l’actrice Danielle Harris est ravie que les fans le voient. Dans le segment intitulé « Les choses du passé d’Oakwood », Harris (Roseanne, Halloween 2007) exprime Marnie Wrightson, une bibliothécaire locale qui a une « obsession » pour l’histoire de sa ville. Alors que la ville se prépare à déverrouiller une caisse de capsule temporelle scellée depuis longtemps, Marnie et le journaliste local Mac Kamen (Ron Livingston) se retrouvent dans une course contre la montre pour empêcher la libération d’un mal archaïque.

Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Harris a partagé qu’elle avait trouvé le script très convaincant même si elle aurait fait la série en raison de son héritage de franchise. « Je ne connaissais pas la fin de l’histoire jusqu’à ce que je sois arrivée à la fin de l’histoire, ce qui était vraiment excitant », a-t-elle déclaré à propos de sa première impression après avoir lu « The Things In Oakwood’s Past ». Elle a ajouté: « Je n’avais que 26 pages, donc beaucoup de choses doivent se passer pendant cette période, et j’ai l’impression qu’il y avait un très bon arc entre tout le monde, toutes les relations et tout le voyage que tout le monde fait, et [Marnie’s] l’obsession d’être excité. »

Devinez qui est sur @CreepshowTv #creepshow DEMAIN !!! MOI!!!! https://t.co/1ZEnADcnJa – danielle harris (@halloweengal) 21 octobre 2021

Harris a expliqué qu’une autre grande partie de la raison pour laquelle elle aimait l’histoire était due à son amour pour Dateline, qu’elle se sentait en corrélation avec l’histoire « Oakwood ». « Je comprends totalement ce besoin de comprendre pourquoi les gens font des choses et de pénétrer dans les profondeurs de l’histoire, et tout ça », a-t-elle déclaré. Un autre grand attrait pour Harris a été d’avoir la chance de travailler sur un projet avec Mark Hamill, qui exprime le père de Marine et le chef d’Oakwood, le maire Wrightson. « Je me sens folle », a-t-elle déclaré à propos du doublage face à l’icône hollywoodienne. « Je ne peux même pas expliquer. »

En plus de Hamill, se mettre au travail avec son vieil ami Greg Nicotero, le showrunner de Creepshow, était une autre raison pour laquelle elle a sauté sur l’occasion d’exprimer Marnie. « Greg m’a appris à conduire, je l’appelais papa », a révélé Harries. « Nous avons fait Halloween 5 ensemble, donc je l’ai connu toute ma vie, essentiellement, donc c’était vraiment cool d’en faire partie. » Notamment, Nicotero a co-écrit « The Things In Oakwood’s Past » avec Daniel Kraus et co-réalisé le segment avec Dave Newberg. Creepshow Saison 3, Épisode 5 – qui présente également un conte opportun intitulé « Time Out » – est maintenant diffusé sur Shudder.