L’actrice de Beth Dutton, Kelly Reilly, rend les fans nerveux avec la photo « Alive or Dead »

La longue attente des fans de Yellowstone prend enfin fin dimanche soir, et le destin de plusieurs personnages est resté dans les limbes. L’un de ces personnages est Beth Dutton, la favorite des fans, interprétée par Kelly Reilly. Dans la finale de la saison trois, une bombe détruit l’ancien bureau de Beth chez Schwartz & Meyer. Était-elle à l’intérieur ? Si elle était à l’intérieur, pourrait-elle survivre d’une manière ou d’une autre ?

Reilly reste maman et elle a profité de l’occasion pour taquiner ses fans sur Instagram avant la première de la quatrième saison le 7 novembre. Reilly a partagé une photo d’un corbeau au milieu d’une route de campagne sur Instagram et a remercié ses abonnés pour leur endurance fandom. « Dimanche soir… c’est enfin là !! » elle a écrit. « Yellowstone saison 4. Première de 2 heures… Alors Beth Dutton est-elle vivante ou morte ? C’est la question qu’on me pose le plus depuis plus d’un an… . esprit . Merci pour votre patience . «

Reilly a gardé le silence sur la saison 4, mais dans une interview avec . en février, elle a taquiné quelque chose d' »extravagant » lors de la prochaine liste d’épisodes. « Oui, la fin de la saison trois est un gros cliffhanger », a déclaré Reilly. « Je n’ai pas vraiment le droit de trop dire si je fais ou non partie de la saison quatre. En fait, je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, c’est que la saison quatre a été tournée, et que c’est merveilleux ce qui se passe.

« Je dirai ça. C’est vraiment époustouflant, gros et extravagant, et Taylor Sheridan est revenue », a-t-elle poursuivi. « Il écrit tous les scripts, et il en a encore réalisé un tas, donc je sais que c’est plus gros que jamais. Personnellement, je pense que les saisons s’améliorent. Et notre public s’agrandit également. C’est devenu une chose réelle. «

La saison 4 de Yellowstone démarre dimanche avec les deux premiers épisodes à 20 h HE sur Paramount Network. La série précédente de Sheridan, 1883, fera ses débuts exclusivement sur Paramount+ le 19 décembre. Son autre projet, Mayor of Kingstown avec Jeremy Renner, débutera sur Paramount+ le 14 novembre. Cependant, les épisodes passés de Yellowstone ne sont disponibles en streaming que sur Peacock en raison d’un précédent accord de licence conclu entre ViacomCBS et NBCUniversal.