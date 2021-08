L’actrice de Beverly Hills 90210 et Charmed s’inquiète : “Je suis terrifiée”

in

L’actrice bien-aimée de tubes comme Charmed et Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, a suscité une énorme inquiétude parmi ses abonnés en partageant un message qui pourrait indiquer que la fin est proche.

La célèbre actrice partage fréquemment des phrases de motivation personnelle et autres; Cependant, c’est une phrase particulière qui a suscité l’inquiétude de ses fans, qui sont au courant de ses réseaux sociaux pour connaître son état de santé.

Shannen Doherty a partagé une image qui disait: “Ils n’ont pas pu l’arrêter. Pas parce qu’elle n’avait pas d’erreurs ni de doutes. Mais parce qu’elle a continué malgré eux”, ce qui correspond au talentueux poète Beau Taplin.

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir tellement de choses à dire que vous ne pouvez pas tout dire ? C’est la phrase avec laquelle la belle actrice a partagé l’image.

A ses mots, les followers n’ont pas évité de penser au pire et se sont demandé si tout allait bien avec Shannen Doherty et lui ont envoyé des mots d’encouragement en lui souhaitant le meilleur pour sa santé et qu’elle poursuive sa vie encore longtemps.

L’actrice de Charmed a partagé qu’en 2015, elle avait un cancer du sein, qu’elle a réussi à surmonter grâce à la chirurgie et à la chimiothérapie. Cependant, en 2020, Shannen a avoué que le cancer était revenu et qu’il n’y avait pas de retour en arrière.

