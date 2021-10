Mollie Fitzgerald, l’actrice de Captain America : The First Avenger accusée d’avoir poignardé sa mère en décembre 2020, ne sera pas jugée. Son avocat, Jason Billam, a déclaré dimanche à TMZ qu’elle avait été jugée inapte à subir son procès et qu’elle serait renvoyée dans un hôpital psychiatrique public pour y être soignée. Fitzgerald, 38 ans, a été arrêtée au Kansas le 29 décembre pour meurtre au deuxième degré pour avoir prétendument poignardé sa mère, Patricia Fitgerald, 68 ans, le 20 décembre. L’actrice a revendiqué la légitime défense, mais les enquêteurs ont déclaré que les preuves montraient qu’elle était la agresseur.

Fitzgerald a été jugé incompétent pour être jugé fin septembre, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ. Son état mental sera vénéré tous les 90 jours pour voir si elle a retrouvé la compétence pour être jugée, a déclaré Billam. Deux des trois médecins en santé mentale qui ont examiné Fitzgerald ont déclaré qu’elle ne pouvait pas aider son avocat à se défendre. Ils ont dit que Fitzgerald comprend qu’elle est accusée du meurtre de sa mère et de ce que l’avocat, les procureurs et le juge doivent faire dans cette affaire. Cependant, elle est confuse quant à l’ensemble du processus judiciaire, ont déclaré les médecins, a déclaré Billam à TMZ.

Le 20 décembre, la police a été appelée pour une agitation armée dans une maison à Olathe, Kansas, une banlieue de Kansas City. Patricia a été retrouvée morte à l’arrivée des agents, rapporte le Kansas City Star. Fitzgerald a été arrêté le 29 décembre et accusé de meurtre au deuxième degré. Lorsqu’elle a comparu pour la première fois devant le tribunal, Fitzgerald a déclaré au juge qu’elle prévoyait de se représenter elle-même devant le tribunal, a rapporté le Star à l’époque.

Fitzgerald a revendiqué la légitime défense, mais l’autopsie du médecin légiste a révélé que l’actrice était l’agresseur, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ en janvier. Fitzgerald a déclaré à la police qu’elle avait essayé de désarmer sa mère et qu’elle l’avait poignardée dans le dos à quatre reprises pendant la lutte. La police a trouvé Patricia dans une mare de sang et avec le couteau toujours dans le dos. L’autopsie a montré que Patricia avait des « blessures défensives » ainsi qu’un pouce presque coupé. Elle avait également des bleus au visage, aux lèvres et au cou. Les blessures de Fitzgerald dues à la lutte comprenaient de petites coupures sur ses mains et une marque de morsure sur son biceps gauche.

Fitzgerald a eu un petit rôle dans Captain America: The First Avenger en tant que « Stark Girl » et a été crédité en tant qu’assistant du réalisateur Joe Johnston. Elle a également réalisé et produit plusieurs courts métrages. La mère de Fitzgerald était en train de retourner dans la région de Kansas City après avoir vécu à Houston pendant plusieurs années, a déclaré son frère Gary Hunziker au Star.