En fait, Dakota Johnson est devenue à la fois une créative et un investisseur pour Maude, une entreprise avec un œil raffiné pour le design qui crée des produits inclusifs pour les couples de tous genres et ethnies. La prochaine étape de la société semble être de lutter contre la stigmatisation des jouets sexuels, Johnson elle-même faisant remarquer à InStyle que les produits que la société crée, y compris les vibrateurs, sont plus des «outils» d’intimité qu’autre chose.