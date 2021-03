Twitter

* Quand l’actrice Seyi Omooba a été congédié à la suite d’un renouveau britannique de « La couleur pourpre»Au cours de commentaires homophobes passés, elle a par la suite poursuivi en vain le théâtre et ses anciens agents. Elle a maintenant été condamnée à payer plus de 412 000 $ en frais de justice.

Selon Broadway World, l’Employment Tribune du Royaume-Uni a ordonné à Omooba de rembourser les frais de justice liés à sa bataille juridique contre le théâtre Curve Leicester et Global Artists, l’agence qui la représentait.

Voici plus de la sortie:

En 2019, Omooba a été retirée de Leicester Curve et de la renaissance de la comédie musicale The Color Purple par l’hippodrome de Birmingham après que l’acteur de West End Hamilton, Aaron Lee Lambert, ait partagé une capture d’écran de sa publication Facebook de 2014. Le message est devenu viral, ce qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, beaucoup qualifiant l’actrice d’homophobe.

Dans le message, Omooba a déclaré qu’elle ne croyait pas que les gens pouvaient être «nés homosexuels» et a décrit l’homosexualité comme un péché – «légal» mais pas «juste». Lambert s’était demandé comment elle pouvait jouer le rôle de Celie dans cet important travail de LBGTQ + tout en ayant de telles vues. Omooba a été retiré de la production.

LIRE LE MOIS: Blitz Bazawule, co-réalisateur de « Black Is King », réalisera le long métrage musical « The Colour Purple »

Une mise à jour de Curve concernant le résultat du tribunal du travail de The Color Purple. pic.twitter.com/DoDOcDOnfC – Curve (@CurveLeicester) 30 mars 2021

Omooba a poursuivi le théâtre pour discrimination religieuse, affirmant qu’elle ne savait pas que son personnage était lesbienne. Elle a également poursuivi ses anciens agents pour rupture de contrat, perte de revenus, pertes futures, atteinte aux sentiments et atteinte à la réputation, selon MSN.

Le mois dernier, un tribunal du travail a rejeté sa plainte, se rangeant du côté du théâtre en concluant qu’elle avait été licenciée pour sauver la production.

Seyi Omooba a révélé qu’elle se serait retirée de The Color Purple si les producteurs avaient insisté pour qu’elle incarne Celie en lesbienne. Lors d’un tribunal, elle a déclaré qu’elle avait interprété le rôle différemment, mais a admis qu’elle n’avait pas lu le script complet jusqu’à récemment https://t.co/URao3Mgu4M pic.twitter.com/r3fN0vre3u – The Stage (@TheStage) 2 février 2021

« Nous avons toujours estimé que l’affaire n’avait aucun mérite depuis le début, mais Seyi Omooba et son équipe juridique ont continué à ne pas tenir compte et ont choisi de poursuivre notre théâtre en justice quels que soient les faits », a déclaré le théâtre dans un communiqué publié sur Twitter.

«Malheureusement, Curve, Global Artists et le processus du tribunal ont été utilisés dans le cadre d’une campagne plus large orchestrée par Christian Concern qui a entraîné des coûts humains et financiers importants et nous avons dû subir des rapports inexacts et faux sur cette affaire par Seyi Omooba. propres représentants », ajoute le communiqué.