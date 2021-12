L’actrice de ‘Dexter’ accueille un nouveau bébé

L’actrice de Dexter Yvonne Strahovski a annoncé qu’elle avait récemment accueilli un nouveau bébé. S’adressant à Instagram, Strahovski a partagé une photo en noir et blanc d’elle tenant le bébé dans une étreinte amoureuse. « Un ange a rejoint notre monde la semaine dernière », a-t-elle écrit dans la légende de l’article. « Bienvenue dans la famille mon amour. Je t’aime tellement. »

Il s’agit du deuxième enfant de Strahovski, car elle partage un fils de trois ans avec son mari Tim Loden. Le couple a commencé à se fréquenter vers 2011 et s’est marié en 2017. Leur premier enfant, William, est né en octobre 2018. Suite à l’annonce de la naissance de Strahovski sur Instagram, de nombreux amis et followers ont posté des commentaires pour féliciter l’actrice pour son nouvel ajout. . « CIEL !!! Un grand bravo maman », a écrit Teresa Palmer, star de Discovery of Witches. « Oh mon Dieu, ce précieux petit ange. Que Dieu vous bénisse. J’envoie tant d’amour à votre famille », a ajouté l’ancienne actrice de Reba, JoAnna Garcia Swisher. Enfin, Amiee Garcia, ancienne camarade de Dexter de Strahovski, a commenté : « Aww félicitations !!!! »

Strahovski est devenu célèbre en jouant dans la comédie d’action Chuck de NBC, puis a sauté sur Dexter pour incarner Hannah McKay, un amoureux du tueur en série titulaire de Michael C. Hall. Dans la finale de Dexter, Harrison a quitté la Floride avec Hannah, avant que Dexter ne simule sa propre mort et ne se cache. Il avait été présumé que Harrison vivait avec elle au cours de la dernière décennie.

Dans la première de la saison de Dexter: New Blood, la nouvelle renaissance de la série, nous trouvons Dexter vivant dans la ville fictive d’Iron Lake dans le nord de l’État de New York, dirigé maintenant par Jim Lindsay et travaillant dans un magasin d’articles de sport. Au cours de la première moitié du premier épisode, Dexter remarque un personnage à capuchon se faufiler dans la ville, ainsi que dans les bois près de sa cabane, mais il ne voit jamais bien la personne. Une nuit, Dexter rentre à la maison pour trouver une lumière allumée dans sa maison et une silhouette sombre se déplaçant à l’intérieur. Il attrape une arme et se déplace pour affronter l’individu, seulement pour découvrir qu’il s’agit de son fils, Harrison (Jack Alcott).

Nous apprenons que Harrison vivait avec Hannah au cours de la dernière décennie, mais on ne sait pas au départ où elle se trouve à l’heure actuelle. Dans le deuxième épisode, Harrison, maintenant adolescent, dit à Dexter qu’Hannah est décédée trois ans auparavant, des suites d’un cancer du pancréas. De nouveaux épisodes de Dexter: New Blood sont diffusés tous les dimanches soirs à 21 h HE sur Showtime. Ceux qui espèrent regarder peuvent obtenir une offre d’essai gratuite en cliquant ici pour tous les détails !