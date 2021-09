L’actrice de “Doctor Who”, Tanya Fear, aurait disparu à Los Angeles

L’actrice britannique Tanya Fear, qui a joué dans Doctor Who, en a un disparu à Los Angeles, a déclaré dimanche son manager, Alex Cole. Fear a été portée disparue le jeudi 9 septembre. Elle vit à Los Angeles depuis deux mois et s’est essayée au stand-up comique. Sa dernière activité sur Twitter a eu lieu le 8 septembre, lorsqu’elle a retweeté une citation inspirante de Dolly Parton.

Cole a déclaré à Today qu’il avait parlé à Fear pour la dernière fois il y a huit jours pour parler de sa carrière et qu’elle allait bien. Il a déclaré que la nouvelle de sa disparition était un “choc pour moi”. Fear vivait près du Hollywood Bowl depuis son déménagement à Los Angeles et sa carrière naissante dans le stand-up se déroulait bien, a déclaré Cole. Le 30 août, elle a tweeté à propos de se produire pour la première fois au HaHa Comedy Club à North Hollywood. La police de Los Angeles a déclaré à Today qu’un rapport de personnes disparues avait été déposé le 9 septembre, mais qu’aucune autre information n’était disponible.

Partagez s’il vous plait!!! Ma cousine a disparu, vue pour la dernière fois jeudi soir dans son appartement à Hollywood Bowl, LA pic.twitter.com/88ACSvcdnr — Tendaï. (@MotherNurture22) 12 septembre 2021

L’auteur Bolu Babalola faisait partie des nombreuses personnes qui connaissent Fear et qui ont partagé des informations à son sujet sur Twitter. “Mon amie Tanya a disparu dans la région de LA/Hollywood Bowl. Elle n’a pas été vue depuis le 9 septembre 2021. Si quelqu’un a des informations utiles, veuillez appeler le (626)-232-8616”, a écrit Babalola, ajoutant une photo de l’actrice.

Le cousin de Fear a également lancé une page Twitter avec le hashtag #FindTanyaFear. “Ce compte est dédié à la recherche de notre bien-aimée Tanya Fear qui a disparu dans la région d’Hollywood Bowl le 9 septembre 2021. Tanya a un accent britannique distinct, mesure 5 pieds 4 pouces, pèse environ 140 livres, les yeux bruns, les cheveux noirs et ses cheveux ressemblent à la photo ci-dessous”, a écrit son cousin. Dimanche soir, la cousine de Fear a tweeté qu’elle avait été vue pour la dernière fois au Trader Joe’s sur Santa Monica Boulevard “cet après-midi”.

La peur a eu des rôles dans les films Kick-Ass 2, A Moving Image et My Dinner With Havre. Elle a joué dans l’épisode 2018 de Doctor Who “Arachnids in the UK”, jouant le Dr Jade McIntryre. Plus récemment, elle a joué dans plusieurs courts métrages, dont Shoot Your Shot, Grandad’s Visit et Dark Day. Elle a également joué dans un épisode de Midsomer Murders en 2016.