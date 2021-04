L’actrice de doublage ‘Toni’ Rodríguez est décédée à l’âge de 51 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ce jeudi, la mort de Marie Antoinette ‘Toni’ Rodríguez, une comédienne connue pour son rôle de Misato Katsuragi dans ‘Neon Genesis Evangelion’, a été annoncée à l’âge de 51 ans.

Eduardo ‘Lalo’ Garza, l’un des acteurs de doublage les plus reconnus au Mexique, a annoncé la nouvelle via son compte Twitter.

«Cette nouvelle me brise l’âme. Un grand ami, toujours amusant, souriant et optimiste, toujours beau à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous venons de perdre une grande actrice et un grand être humain. Repose en paix, mon cher Toni Rodríguez. Je garderai toujours votre sourire dans ma mémoire », a-t-il déclaré.

«Toni» Rodríguez a joué divers personnages dans des séries, des dessins animés et des jeux vidéo tout au long de sa carrière.

Certains de ses rôles les plus reconnus sont ceux de Kiyomi Takada dans «Death Note»; Vivian Wong dans ‘Yu-Gi-Oh!’ et Schtroumpfette dans «Les Schtroumpfs».

Dans l’industrie du jeu vidéo, «Toni» Rodríguez a joué Lux dans «League of Legends» et «Legends of Runeterra», ainsi que Kitana et Mileena dans «Mortal Kombat 11».