BRONX, NY. (LE COMTE) — Actrice Camille Saviola, qui a travaillé sur Star Trek: Deep Space Nine, la mère de Turtle dans Entourage et à Broadway, y compris des rôles dans Nine et Chicago, est décédée. Elle avait 71 ans.

Ami de longue date et acteur Harvey Fierstein a tweeté: « Elle était une amie pendant 40 ans sur laquelle on pouvait toujours compter pour un rire, une épaule ou un coup de pied I. Le cul. La marraine italienne de l’âme ! Adieu. »

L’acteur Wilson Cruz, qui a déclaré avoir joué avec Saviola lors de nombreuses prestations contre le sida au fil des ans, a tweeté : « Quelle présence cette femme était ! Mon cœur est lourd. Mon amour à la famille et à la famille d’amis de Camille dans l’ensemble de l’industrie. Elle va nous manquer.

La cause du décès n’a pas été fournie.

