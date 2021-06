L’actrice de films pour adultes Lana Rhoades révèle son rendez-vous avec une star des Nets

Les Filets de Brooklyn Ils sont aujourd’hui l’un des grands favoris pour remporter le championnat de la NBA grâce à une équipe qui passionne, et beaucoup, avec Kevin Durant, Kyrie Irving Oui James durcir à la barre, et quelques compléments de hauteur qui, orchestrés par Steve Nash, passent au dessus de leurs rivaux. La victoire d’hier soir contre le dollars de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo, ceux qui ont battu 125-86.

Cependant, cela n’a pas été la seule chose dont on a parlé à propos de la franchise de Brooklyn, puisque ces dernières heures les déclarations de Lana Rhoades, une star de cinéma pour adultes, qui a parlé de un rendez-vous qu’il a eu avec l’une des stars de la franchise et une autre femme.

Déçue de son rendez-vous de trois

Selon Lana Rhoades, l’une des stars – elle n’est pas venue prononcer son nom – l’a invité à regarder l’un des matchs des séries éliminatoires de la NBA, puis à sortir dîner ensemble, mais avec la particularité qu’elle n’était pas la seule femme invitée, car le joueur en a invité un deuxième comme “option de sauvegarde”.

“Le gars qui m’a invité aussi invité une des autres filles. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive, où j’ai été invité à une date et également invité à une «option de sauvegarde». Nous avons fini de dîner et il est allé avec elle. Je me fichais de savoir avec qui il allait. Le rendez-vous était vraiment ennuyeux et je me fichais de ce qui allait se passer ensuite“, a ajouté l’actrice.

“Nous n’avons tout simplement pas ‘cliqué’. Je lui ai demandé ses goûts, son opinion, et il a dit: ‘Je n’ai d’opinion sur rien, je n’ai pas de choses préférées’, et il était sérieux et a dit que pour clore la conversation… Pas assez épicé pour moi“, c’est fini.

Elle est enceinte

De plus, il y a quelques jours à peine, l’actrice de 24 ans a elle-même partagé une image d’une échographie via son compte Instagram officiel pour annoncer qu’elle était Enceinte, révolutionnant complètement les réseaux. “C’est l’annonce”, a-t-il noté dans sa légende.