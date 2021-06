L’actrice de Gone Girl décède à l’âge de 65 ans après un délit de fuite 10z viral

Lisa Banes était décédée après avoir été heurtée par un scooter motorisé (Photo: Rex)

Lisa Banes est décédée à l’âge de 65 ans, c’est confirmé.

L’actrice de Gone Girl a été heurtée par un scooter lors d’un délit de fuite qui a eu lieu le 4 juin.

Les amis de Banes ont déclaré au New York Post que l’actrice était décédée lundi.

Confirmant la mort de Banes, un représentant a déclaré à Entertainment Tonight: ” Nous avons le cœur brisé par le décès tragique et insensé de Lisa.

“C’était une femme de grand esprit, de gentillesse et de générosité et dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra et plus encore à sa femme, sa famille et ses amis.”

“Nous avons eu la chance de l’avoir dans notre vie”, ont-ils ajouté.

Un porte-parole du département de police de New York a également déclaré Metro.co.uk qu’aucune arrestation n’a été effectuée.

Réagissant à la nouvelle, l’amie et chanteuse de Banes, Jill Sobule, a partagé des photos d’eux ensemble et a tweeté : ” Je viens de craquer. Lisa Banes était magnifique, hilarante et au grand cœur – m’a toujours aidé à traverser les moments difficiles. Elle était si aimée par tant de gens.

Il a déjà été rapporté que Banes était en route pour rencontrer sa femme Kathryn Kranhol et traversait la route lorsqu’elle a été heurtée par un scooter. Le conducteur du scooter a pris la fuite et est actuellement recherché par la police.

Kranhol a déclaré que Banes était dans un état critique à l’hôpital Mount Sinai Morningside avec une lésion cérébrale traumatique.

Elle a déclaré dans un communiqué (via le New York Daily News): “Nous avons plusieurs jours devant nous pour prier pour Lisa.

Juste éclaté. Lisa Banes était magnifique, hilarante et au grand cœur – m’a toujours aidé à traverser les moments difficiles. Elle était tellement aimée de tant de personnes pic.twitter.com/85IL2OZKMd – jillsobule (@jillsobule) 15 juin 2021

“Si quelqu’un a des informations sur le conducteur du scooter, nous lui demandons d’appeler la police.”

Le NYPD a également déclaré dans un communiqué: “ Le vendredi 4 juin 2021 à environ 1833 heures, la police a répondu à un appel 911 d’une collision de véhicules à moteur impliquant un piéton heurté à l’intersection de West 64 Street et Amsterdam Avenue, dans les limites du 20e arrondissement.

«À leur arrivée, les agents ont observé une piétonne de 65 ans allongée sur la chaussée avec un traumatisme crânien grave. Les SMU sont intervenus sur les lieux et ont transporté la femme aidée à l’hôpital Mount Sinai Saint Luke, où elle reste dans un état critique.

Banes avait 65 ans (Photo : Startraks/Shutterstock)

” Une enquête plus approfondie menée par l’équipe d’enquête sur les collisions du NYPD Highway District a déterminé que le piéton tentait de traverser l’avenue d’Amsterdam, d’ouest en est à l’intérieur du passage pour piétons nord de West 64 Street, avec le signal piéton en sa faveur, lorsqu’un scooter voyageant vers le nord sur Amsterdam Avenue- a passé le feu rouge et a heurté la piétonne, la renversant sur la chaussée.

Ils ont ajouté: «Le scooter a ensuite fui l’emplacement, continuant vers le nord. Il n’y a pas d’arrestations et l’enquête se poursuit.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Banes était surtout connu pour avoir joué dans Gone Girl en 2014 aux côtés de Ben Affleck et Rosamund Pike, jouant Marybeth Elliott.

Elle a également eu des apparitions télévisées mémorables dans Nashville, The Orville, et est apparue dans Masters of Sex et Royal Pains.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : L’actrice de Gone Girl Lisa Banes grièvement blessée dans un délit de fuite après avoir été heurtée par un scooter motorisé





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();