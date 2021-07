L’actrice de Harry Potter parle de l’expérience “horrible” des reliques de la mort après avoir pris du poids

L’actrice de Harry Potter, Jessie Cave, a réalisé une solide performance en tant que Lavender Brown dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, mais malheureusement, son retour dans la franchise pour Deathly Hallows ne s’est pas aussi bien passé, du moins derrière la caméra. La comédienne, qui est sur le point de sortir son premier roman intitulé Sunset, a récemment réfléchi à son temps à travailler sur la franchise incroyablement populaire, et elle a dit ouvertement à quel point elle se sentait mal à l’aise. Entre les films, Cave a grandi et, comme beaucoup de gens, a pris du poids, et quand elle est revenue, elle a été traitée “comme une espèce différente”.