L’actrice de « Harry Potter » révèle une grossesse avec une photo de bosse de bébé

Une autre petite sorcière ou sorcier rejoint la grande famille Harry Potter ! La star de la franchise Jessie Cave, mieux connue pour avoir interprété la petite amie de Ron Weasely, Lavender Brown dans les films Harry Potter, a annoncé vendredi 3 décembre qu’elle était enceinte et attendait son quatrième enfant avec son partenaire de longue date le comédien Alfie Brown. Le petit rejoindra les frères et sœurs aînés Donnie, 7 ans, Margot, 4 ans et Abraham, 14 mois.

Cave a fait cette annonce passionnante sur Instagram via une série de photos prises par sa sœur Bebe Cave. Ces images, prises dans la salle de bain, montraient l’actrice britannique montrant son baby bump en pleine croissance, Cave berçant tendrement son ventre dans les premières photos. L’actrice a partagé dans la légende, « ne peut plus cacher ce nouveau bébé. » Brown a également partagé la nouvelle passionnante sur son propre compte, où il a partagé une image échographique du pied de son bébé à naître, en plaisantant, « ce sera plus facile à l’avenir si je viens d’annoncer quand elle n’est pas enceinte. Profitez du pied du bébé. »

L’annonce de la grossesse intervient après que Cave et Brown ont accueilli leur troisième enfant, leur fils Abraham, en octobre 2020. Le couple, qui se fréquente depuis sept ans et a annoncé en juin 2020 qu’ils attendaient, a annoncé la naissance d’Abraham avec Cave détaillant comment le petit est l’arrivée a été une « expérience très différente de mes deux premières naissances… beaucoup plus humiliante, terrifiante et hors de mon contrôle ». L’actrice a expliqué qu’immédiatement après sa naissance, Abrhaam a été « expulsé de nos bras » et envoyé à l’unité néonatale, ce qu’elle a qualifié de « l’un des moments les plus difficiles de ma vie ». Le nouveau-né a passé ses premières semaines à l’USIN avant d’être finalement libéré.

Trois mois seulement après sa naissance, le petit Abraham a été hospitalisé pour un coronavirus. Partageant des photos de la chambre d’hôpital, Cave a partagé: « Le pauvre bébé est covid positif. Il va bien et va bien, mais ils sont vigilants et prudents, heureusement. » Heureusement, Abraham s’est complètement rétabli.

Avec l’annonce de Cave vendredi que le petit Abraham est sur le point de devenir un grand frère, il y a eu une vague de messages de félicitations. En réponse à son message, Devon Murray, qui a dépeint le pyrophile résident de Gryffondor Seamus Finnegan et a récemment accueilli son premier enfant avec sa petite amie Shannon McCaffrey, a écrit : « Félicitations Jessie ». Un fan a commenté : « Félicitations ! C’est une telle joie de voir votre famille grandir. »