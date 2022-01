L’actrice de la série Disney+ Kim Mi-soo est décédée à 29 ans

Kim Mi-soo, un acteur sud-coréen qui a joué dans la série Disney+ Snowdrop, est décédé subitement mercredi, a annoncé son agence. Elle avait 29 ans. Kim avait un second rôle dans la série, qui se concentre sur la relation entre un étudiant universitaire et l’homme qu’elle cache au gouvernement dans son dortoir.

« Kim nous a soudainement quittés le 5 janvier », a déclaré l’agence de Kim Landscape dans un communiqué, rapporte le JoongAng Daily. « Les personnes en deuil sont profondément attristées par cette tristesse soudaine. Veuillez vous abstenir de signaler de fausses rumeurs ou spéculations afin que la famille puisse pleurer en paix. »

« Conformément aux souhaits de sa famille, les funérailles se dérouleront dans le calme et en privé », poursuit le communiqué. « S’il vous plaît, souhaite que Kim Mi Soo repose en paix, et encore une fois, nous offrons nos plus sincères condoléances au défunt. » La déclaration ne comportait pas de cause de décès.

Snowdrop est un mélodrame romantique qui se déroule en 1987, une année tumultueuse dans l’histoire de la Corée du Sud où des manifestants pro-démocratie ont poussé la dictature à organiser des élections démocratiques. En novembre 1987, Eun Young-ro (Jisoo) est un étudiant de première année qui découvre Lim Soo-Ho (Jung Hae-in), un étudiant diplômé couvert de sang. Eun décide de cacher Lim au gouvernement et apprend bientôt qu’il n’est pas tout ce qu’il semble. Les deux tombent amoureux au fur et à mesure que l’histoire se déroule. Kim a joué Yeo Jeong-min, une étudiante militante et colocataire d’Eun.

L’émission est diffusée sur le réseau JTBC en Corée du Sud. Il est disponible sur Disney+ dans d’autres parties du monde, bien qu’il ne soit pas actuellement sur la plate-forme américaine Disney+. Snowdrop a provoqué une controverse en Corée du Sud en raison de son inexactitude historique, du choix des chansons et de la représentation des Nord-Coréens, rapporte Variety. Certains sponsors ont abandonné leur soutien à l’émission et les gens ont signé des pétitions demandant l’annulation de la série. Un candidat à la présidentielle s’est même prononcé contre le drame. JTBC a ensuite défendu l’émission après la diffusion des premiers épisodes en décembre.

Kim est née le 16 mars 1992. Elle est apparue dans une poignée de films, dont Lipstick Revolution, Memoires et The Cursed: Dead Man’s Prey. Ses crédits télévisés incluent également Drama Festa, Into the Ring, Yumi’s Cells et Drama Special. Elle est également apparue dans des épisodes des émissions Netflix Hellbound et The School Nurse Files.