L’actrice de la voix de Bayonetta pourrait ne pas revenir pour Bayonetta 3

L’actrice de voix pour Bayonetta a fait un tweet suggérant qu’elle n’exprimerait pas le protagoniste flamboyant à l’avenir. En réponse à un tweet faisant l’éloge des performances de l’actrice de doublage Hellena Taylor dans les jeux et disant qu’ils ne peuvent pas imaginer le personnage sans sa voix, elle a répondu: “Eh bien, vous devrez peut-être le faire.”

Bien que la signification exacte du tweet ne soit pas claire, cela pourrait indiquer qu’Hellena n’exprimera pas Bayonetta dans Baïonnette 3, ce qui serait dommage et déroutant étant donné à quel point ce qui fait fonctionner le personnage est sa voix. Pourtant, il est un peu tôt pour sonner l’alarme trop fort. Après tout, cela pourrait aussi signifier qu’elle a terminé après la sortie de Bayonetta 3 et qu’il n’y aura plus de jeux après le troisième.

Il se peut également que le troisième jeu implique un nouveau personnage, ou une Bayonetta plus jeune (prequel) qui pourrait nécessiter une refonte.

Il est difficile d’extrapoler exactement ce que tout cela signifie, cependant, sans une sorte de clarification.

Cependant, vous ne pouvez pas blâmer les gens d’être confus. Depuis que le jeu a été annoncé, nous n’avons rien vu de plus que le teaser initial. Nous savons qu’il est censé être encore en développement grâce aux commentaires du développeur Platinum Games et de Nintendo, mais Nintendo n’a pas encore publié d’autres nouvelles. Pourtant, cela fait de nombreux jours que le jeu a été annoncé. Que les fans s’inquiètent malgré les assurances du contraire n’est que naturel.

Bayonetta 3 a été annoncé fin 2017 pour la Switch avec une vidéo teaser, et nous n’avons pas entendu grand-chose de plus depuis. Nous devons juste croire que le développement se déroule vraiment aussi bien que Platinum et Nintendo le disent.