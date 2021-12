L’actrice de Netflix s’est mariée en secret pendant la pandémie

Freida Pinto est une femme mariée ! L’actrice, qui a joué dans des titres Netflix, dont le thriller psychologique 2021 Intrusion et la comédie romantique 2020 Love Wedding Repeat, a partagé la nouvelle passionnante fin octobre qu’elle et son mari Cory Tran se sont secrètement mariés pendant le confinement au milieu du COVID-19 pandémie. Pinto a fait cette annonce lors d’une apparition le mercredi 20 octobre dans le Kelly Clarkson Show.

La révélation est intervenue alors que Pinto s’exprimait sur la « belle proposition » du couple, qu’elle avait annoncée sur les réseaux sociaux en novembre 2019, incitant l’hôte Kelly Clarkson à demander comment se déroulait la planification du mariage. Pinto a partagé avec enthousiasme: « Nous sommes déjà mariés », taquinant que « c’est une histoire très romantique si vous devez savoir ». Selon Pinto, elle et Tran se sont mariés au Honda Center d’Anaheim, en Californie.

« Quand nous nous sommes fiancés, nous pensions que nous aurions ce mariage des plus magiques… Pinto a partagé. « Nous avons donc décidé un jour d’aller au Honda Center à Anaheim [California] et juste se marier. Honnêtement, je dois dire que si l’un d’entre vous a planifié un mariage, vous le savez probablement, je ne veux pas d’ulcères d’estomac en planifiant mon propre mariage. C’était parfait ! Nous nous sommes mariés, puis nous sommes rentrés à la maison et avons fait une sieste l’après-midi. »

Après avoir partagé la nouvelle passionnante, Pinto s’est rendue sur Instagram, où elle a donné aux fans un aperçu de son grand jour, disant à ses abonnés : « oui, oui, c’est vrai. Il y a un an, j’ai épousé cet homme magnifique de mes rêves. » Pinto a déclaré qu’elle et son mari « ne gardaient pas le secret », mais qu’ils « appréciaient simplement la vie et partageaient joyeusement la nouvelle avec tous ceux qui le demandaient ». Elle a ajouté qu’elle et Tran « croyaient tellement à équilibrer la spontanéité avec juste la bonne quantité de planification. Un jour, cela s’est senti si bien et si véritablement aligné que nous avons décidé de le rendre officiel. »

Pinto et Tran se sont rencontrés pour la première fois par Aaron Paul, co-vedette de Pinto dans The Path et ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. En novembre 2019, l’actrice a partagé que Pinto s’était mis à genoux et avait posé la question. Le couple a annoncé en juin qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.