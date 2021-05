L’actrice de “ Pretty Little Liars ” informe sa fille sur la course alors qu’elle est encore en couches ⋆ .

Mec, tu sais que tu as affaire à une progressiste engagée quand son programme parental consiste à enseigner à sa fille les dangers du racisme avant l’apprentissage de la propreté.

L’actrice de «Pretty Little Liars», Shay Mitchell, réinvente maintenant ce que signifie être parent. Aux côtés de ces braves non-conformistes pédagogiques enclins à donner à leurs enfants le discours sur le genre, Mitchell donne à sa fille d’un an le «discours» sur la race.

Qui sait? C’est peut-être la voie à suivre, parlez-lui des graves implications raciales lorsqu’elle commence à apprendre à différencier les couleurs et les formes pour la première fois. Oh mais NE lui montrez PAS le Dr Seuss si vous voulez qu’elle grandisse dans un environnement sûr.

Mitchell, l’actrice de 34 ans, magnat de la beauté et mère relativement nouvelle a expliqué à Women’s Health que puisque sa fille, Atlas, est métisse, elle devra apprendre la triste vérité sur la race dans cette société. Parlant de son partenaire et du père d’Atlas, Mitchell a déclaré: «Matte est à moitié blanc – son père est originaire de Trinidad. Et Atlas est un mélange de nous tous. Mais elle a la peau très claire et a les yeux et les cheveux clairs, donc elle ne ressemble à aucun de nous.

Oh et bien sûr, cela compte. Apparemment, la couleur de la peau de sa fille justifie un discours de course qui incorpore ses jouets et son temps de jeu. L’actrice a poursuivi en disant: «Nous apprenons à avoir ces conversations appropriées. Cela commence avec ses poupées, avec les jouets avec lesquels elle joue et les livres que nous lui lisons, qui ont toutes des couleurs et des ethnies différentes.

Gosh, parle de torture. Et nous pensions que l’école publique était une perspective terrifiante pour les enfants de nos jours.

Mitchell a expliqué comment l’expérience de ses parents a incité cette hyper conscience raciale infligée à son enfant. L’actrice a raconté que sa mère philippine avait été ridiculisée pour sa race. «Dans le bus avec mon père, elle aurait les pires regards», se souvient-elle. «Ils me parlaient d’aller dans un restaurant et que les gens ne les servaient pas.»

L’actrice a également mentionné comment elle avait vu sa mère se confondre de temps en temps avec l’aide à cause de sa couleur de peau. «Ma mère recevait des remarques désobligeantes comme:« Êtes-vous la femme de ménage? Êtes-vous la nounou? Et elle a dit: «Non, mais quel est votre problème si je l’étais?», A déclaré Mitchell.

Et ne vous y trompez pas, ces choses qui arrivent à la mère de Mme Mitchell sont tragiques et horribles, mais pour elle, rendre sa fille hypersensible à la question de la race à une époque actuelle où l’indignation raciale est fabriquée comme une arme politique semble un peu imprudent.

Rappelez-vous qu’Hollywood croit sincèrement que l’Amérique est un endroit raciste, et l’exemple parental de Shay semble être un moyen à la mode de s’insérer dans cette culture, où il s’agit de faire comprendre aux enfants à quel point tout est raciste avant même d’étudier Abraham Lincoln pour libérer les esclaves. ou MLK qui fait des progrès en matière de droits civiques à l’école primaire.