L’actrice de ‘Roseanne’ vient de lâcher une bombe à propos de Madonna

Sandra Bernhard et Madonna ne sont plus amies depuis des décennies après une mystérieuse retombée en 1992, que Bernhard blâme pour la diva chanteuse. Mais malgré la distance dans le temps, l’ancienne star de Roseanna ne se calme pas. Elle a récemment parlé avec Hot Takes & Deep Dives avec Jess Rothschild. Au cours de l’interview, Bernhard a parlé de la « Material Girl ».

« Pendant un moment, nous avons eu une véritable amitié, mais c’est difficile pour quelqu’un comme elle », a-t-elle déclaré. « Elle ne veut pas vraiment quelqu’un autour qui reflète trop qui elle est. Par conséquent, ses relations ne durent tout simplement pas. » Par Bernhard, elle a dit à Madonna au début de leur amitié qu’elle serait toujours authentique. Pourtant, leur relation n’a pas duré. « Ce que j’ai essayé de transmettre dans notre amitié, c’est : ‘Je suis vraiment ton amie, je ne suis pas seulement quelqu’un qui passe par là' », a-t-elle déclaré.

Bernhard n’a pas encore cherché à savoir pourquoi les deux ne sont plus amis. Mais elle dit qu’être des mégastars des années 80 et 90 n’a pas été facile et a peut-être contribué à leur disparition.

« Je n’aimais pas vraiment ce niveau de visibilité et devoir le travailler constamment », a-t-elle déclaré. « En tant qu’interprètes, nous le travaillons tous dans une certaine mesure, mais je suis une personne très improvisée, sur scène et dans ma vie, et je n’aime pas être lié par le fait de devoir être d’une certaine manière pour mon image. »

Bernhard a révélé dans une interview en 2019 avec Us Weekly que les deux sont cordiaux de nos jours. « Je l’ai vue au fil des ans », a déclaré Bernhard à l’époque. « Nous sommes sympas les uns avec les autres, tu sais. Mais les gens passent à autre chose et tu as ta vie. J’ai une fille [Cicely], ma petite amie [Sara Switzer]. J’ai ma carrière, ma vie. Et, vous savez, les choses changent. »

Les anciens meilleurs amis sont apparus ensemble dans un épisode classique de Late Night with David Letterman, portant des t-shirts blancs et des shorts en jean assortis. Bernhard décrit leur amitié comme « emblématique ». Ils ont continué à traîner, beaucoup pensant que leur relation était plus que platonique avant de se séparer.

Bernhard a dit à Wendy Williams en 2010 qu’elle était attristée que leur amitié n’ait pas fonctionné. « J’aurais aimé que ça dure un moment [longer] », a-t-elle déclaré en 2010. « Certaines personnes ne peuvent pas gérer ce genre d’amitiés. Ce n’est pas mon style. J’aime entretenir mes amitiés tout au long de ma vie… C’est bon, tu sais. Tout est pardonné. »