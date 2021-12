L’actrice de Squid Game rejoint l’équipe de Calvin Klein

« @calvinklein m’a donné son mot de passe #contracté », a écrit HoYeon sur la photo qu’il a également téléchargée sur son profil personnel.

La participation de l’actrice sud-coréenne ainsi que celle de Pete Davidson et Machine Gun Kelly, nous montre que ces publications forment une nouvelle campagne Calvin Klein. Al parecer la marca está probando una nueva forma de storytelling con fotos y contenido más orgánico, en lugar de las fotos de estudio que hemos visto con otros embajadores de la marca como Justin Bieber, Shawn Mendes, Kendall Jenner, Jacob Elordi, David Beckham, entre autres.

Tout a commencé avec le live sur Instagram que Pete Davidson et Machine Gun ont fait, via le compte Calvin Klein. Le comédien et le chanteur ont commencé à parler de leurs rôles et ont demandé aux fans s’ils se sentaient « chauds » pour les écouter. Des milliers de personnes se sont connectées pour les voir. Il semble donc que la nouvelle stratégie de la marque new-yorkaise soit de donner leur compte aux célébrités qui remplissent actuellement les réseaux sociaux.