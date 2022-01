L’actrice de Sweet Valley High accueille un bébé après le don d’un œuf par un jumeau

Sœurs jumelles Bretagne et Cynthia Daniel partagent beaucoup en commun, même en dehors de leurs gènes.

Le couple a joué dans la série télévisée Sweet Valley High de 1994 à 1997 en tant que Jessica et Elizabeth Wakefield, et maintenant ils partagent une expérience encore plus émouvante.

Brittany a appris qu’elle ne pourrait peut-être pas avoir d’enfants en raison de son combat contre le lymphome non hodgkinien de stade IV, selon People. C’est alors que la sœur Cynthia est intervenue pour donner son propre œuf afin que Brittany et son mari Adam Touni pourraient avoir leur propre enfant.

Leur fille, Espoir rose touni, est née le 24 octobre 2021. Cette semaine, les actrices ont discuté de leur parcours réconfortant avec People.

« Je l’ai vu comme un cadeau si simple que je pouvais lui offrir », a déclaré Cynthia. « Je sais que Brittany le ferait en une fraction de seconde pour moi. Et nous avons toujours tout partagé, alors pourquoi pas ça ?

Brittany, 45 ans, a déclaré : « Nous sommes tellement liés… Tout ce qui est à elle est à moi et tout ce qui est à moi est à elle. »