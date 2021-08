L’actrice de Titans explique à quel point la saison 3 s’en tient aux histoires de bandes dessinées pour Oracle, Batgirl et le Joker

Quant à savoir pourquoi Barbara Gordon est en fauteuil roulant sur Titans, tout comme ce qui a été décrit dans Batman: The Killing Joke, le Joker lui a tiré dessus, entraînant une paralysie à partir de la taille. Et elle n’est pas le seul membre de la Bat-Family que le Clown Prince of Crime a ciblé dans la continuité des Titans, tout comme ce qui s’est passé dans le scénario A Death in the Family, nous le verrons également battre brutalement Jason Todd, ouvrant la voie pour qu’il devienne Red Hood. Cependant, ne vous attendez pas à voir un flashback de Joker tirant sur Barbara, comme Savannah Welch me l’a dit :