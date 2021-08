L’actrice de Xenoblade Chronicles dit qu’elle ” pense ” qu’un autre jeu est en route

Melia, à gauche, est exprimée par la star de Doctor Who, Jenna Coleman.

Avec Xenoblade Chronicles 2 qui fonctionne bien sur Switch et avec des bénéfices impressionnants enregistrés par le développeur Monolith Soft, il ne serait pas si surprenant de voir un nouvel opus majeur de la série être révélé à l’avenir. Bien qu’aucune annonce de ce genre n’ait encore été faite par Monolith ou Nintendo, l’un des acteurs anglais du jeu a peut-être donné le jeu (sans jeu de mots).

Jenna Coleman, qui exprime Melia dans Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et est peut-être mieux connue pour ses rôles dans les émissions télévisées Doctor Who et Victoria, s’est récemment assise pour une interview vidéo avec un fan. Publié à l’origine sur YouTube en juin mais repéré par Nintendo Soup il y a quelques jours à peine, le clip montre Coleman répondant à une question de fans sur son rôle dans la populaire série JRPG.

Voici ce qu’elle avait à dire sur l’acquisition du rôle de Melia :

«Je pense que c’était pré-Doctor Who et tout, c’était par l’intermédiaire de mon agent de voix off et je l’ai fait… mon Dieu, à quand remonte le premier match? Comme il y a dix ans ? C’était il y a longtemps en tout cas. Je l’ai fait avant Doctor Who, puis quand ils ont fait le deuxième, ils m’ont juste demandé de revenir. »

Après une brève pause, elle a poursuivi en disant qu’elle “pense” qu’un autre jeu est en route, notant finalement qu’elle n’aurait peut-être pas dû le dire à voix haute :

« Et je pense qu’ils vont en faire un autre… De notoriété publique ? Je ne sais pas…

“Oui, je pense qu’ils vont en faire un autre… Je ne sais pas si j’ai le droit de dire ça.”

Se pourrait-il qu’un autre jeu soit vraiment déjà en préparation ? Seriez-vous partant pour une nouvelle dose de bienfaits Xenoblade ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.