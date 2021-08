L’actrice des Titans explique la relation entre Barbara Gordon et Dick Grayson dans la saison 3

in

Ainsi, bien que Dick Grayson et Barbara Gordon aient partagé des sentiments romantiques l’un pour l’autre alors qu’ils côtoyaient Batman dans leur jeunesse, ils n’ont jamais tenu la distance l’un avec l’autre. Cela n’a été compliqué à l’âge adulte que par Dick quittant Gotham City pour tracer son propre chemin et Barbara étant paralysée par le Joker, tout comme ce qui s’est passé dans le roman graphique classique Batman: The Killing Joke. Cependant, les fans de Titans ne verront pas Dick voir Barbara dans un fauteuil roulant pour la première fois, mais il reste à voir si les funérailles du majordome / père de substitution de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, sont effectivement évoquées dans la série.