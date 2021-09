L’actrice Elvira révèle qu’elle est en couple avec une femme depuis 19 ans

in

Cassandra Peterson, connue sous le nom d’Elvira, a partagé dans son autobiographie qu’elle était en couple avec une femme depuis 19 ans.

. – Elvira, la célèbre “Mistress of the Dark”, a partagé qu’elle s’identifie comme membre de la communauté LGBTQ +.

L’actrice, dont le nom de naissance est Cassandra Peterson, a partagé son histoire d’amour dans sa nouvelle autobiographie, “Yours Cruelly, Elvira”.

Peterson écrit qu’il y a des décennies, elle était une nouvelle maman essayant de se remettre en forme au gymnase de Gold’s Hollywood quand “Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer un entraîneur particulier bronzé, tatoué et musclé qui rôdait dans le gymnase, portant une casquette qui Il est venu si bas sur ses longs cheveux bruns qu’ils lui couvraient presque les yeux.”

“Sombre et maussade, il dégageait une énergie si intense que lorsqu’il a traversé l’immense gymnase, les eaux se sont séparées et les gens se sont arrêtés pour regarder”, a-t-il écrit. “Bad boy sexy typique, je ne savais pas qu’il était si charismatique qu’il a rassemblé son propre fan club non officiel.”

Il s’est avéré que le « bad boy sexy » était en fait Teresa « T » Wierson.

Peterson était alors mariée à son manager, Mark Pierson, avec qui elle a partagé un fils, et elle et Wierson sont devenus amis.

Cette amitié est devenue romantique après la séparation de Peterson et de son mari et Wierson, fraîchement sortie de sa propre relation et de sa cure de désintoxication sans nulle part où aller, a emménagé avec Peterson et leur fils.

Après une soirée, Peterson a écrit qu’il ne pouvait s’empêcher d’embrasser Wierson, à leur grande surprise.

“Je ne m’étais jamais intéressé aux femmes autrement qu’en tant qu’amies. J’étais très confuse”, a écrit Peterson. “Ce n’était pas moi ! J’étais abasourdi d’avoir été ami avec elle pendant tant d’années et de ne jamais avoir remarqué notre alchimie.”

Parce que sa marque Elvira était tellement attachée à être une femme séduisante et sexy pour les hommes, Peterson craignait que le fait de rendre public leur relation puisse nuire à sa marque, écrivant : “Je suis bien conscient qu’il y en aura qui seront déçus et peut-être même en colère. Mais je dois vivre avec moi-même, et à ce stade de ma vie, je dois être honnête sur qui je suis.

“Pour la première fois de ma vie, je suis avec quelqu’un qui me fait me sentir en sécurité, bénie et vraiment aimée”, a-t-elle écrit.