C’est probablement un conseil évident à l’heure actuelle, mais personne, et nous voulons dire PERSONNE, ne devrait modeler ses compétences parentales sur des célébrités hollywoodiennes.

Dans le cadre de son édition “Pride Month”, People Magazine a interviewé l’actrice bisexuelle Brooklyn Nine-Nine Stephanie Beatriz à propos de son mariage hétérosexuel et de sa grossesse. Et, comme cela semble faire fureur ces jours-ci, la pièce a passé un temps sur la façon dont Beatriz préparera son nouveau bébé avec la propagande LGBTQ dès que possible.

Cela sonne bien, n’est-ce pas ? Hollywood et les médias semblent tout mettre en œuvre pour scandaliser les enfants dès la sortie du berceau.

L’actrice de 40 ans a elle-même une sexualité non conventionnelle. Elle s’est révélée bisexuelle à l’université et ce peu d’expression sexuelle a fourni une partie du contexte expliquant pourquoi elle est si disposée à confondre son enfant. Les gens semblaient amoureux du fait que quelqu’un de sa conviction sexuelle puisse en fait s’installer dans une relation monogame avec un homme, son mari, Brad.

Ouais, mariage traditionnel ? Comment extrêmement bizarre.

Lorsqu’on lui a demandé comment un tel pionnier sexuel pouvait se retrouver dans un scénario matrimonial aussi traditionnel avec un enfant, Beatriz a déclaré au magazine qu’elle n’avait jamais imaginé que cela puisse arriver. “Je ne pensais pas qu’un partenariat engagé était vraiment pour moi”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Je ne pouvais pas vraiment voir les enfants. Ce n’est pas que j’y étais fermé. C’était plus que je ne pouvais pas vraiment voir comment un bébé s’insérait dans la vie que je construisais.

Mais ensuite, Beatriz a rencontré Brad Hoss, un homme «extrêmement empathique et ouvert», et c’était l’histoire. Bien qu’elle ait assuré au magazine que son mariage n’avait pas du tout changé sa sexualité. Elle a dit que cela ne l’avait pas rendue « moins étrange… J’ai pu être mon moi le plus complet et le plus authentique autour de Brad. Il est extrêmement empathique et ouvert. Waouh incroyable.

Et comme Beatriz a pour objectif de maintenir sa persuasion sexuelle peu orthodoxe pour la postérité, elle a ensuite expliqué comment elle emmènerait son bébé aux marches de la fierté pour garder la flamme en vie.

“Je suis ravie d’emmener notre enfant à Pride un jour”, s’est exclamée l’actrice. “Je suis tellement excitée que notre enfant fasse l’expérience de tout l’amour que notre groupe d’amis étendu est prêt à donner à cet enfant.”

Beatriz a expliqué: “Beaucoup de nos amis s’identifient comme LGBTQIA, donc je suis vraiment ravi que nous allons ajouter une autre personne au monde qui sera prête à embrasser tout le monde à bras ouverts.” Ici, nous allons avec l’endoctrinement précoce des enfants dans le milieu sexuel immoral. C’est une chose pour un adulte consentant de choisir ces choses, mais pour un enfant qui n’a pas vraiment de concept de sexualité à un jeune âge à y être jeté est dépravé.

Mais cela n’arrête pas Hollywood et d’autres formes de médias. Récemment, DisneyPlus a annoncé qu’ils apporteraient un redémarrage sexuellement diversifié de The Proud Family au public d’enfants sur leur plate-forme, et Blues Clues, le favori de Nick Jr., a présenté sa propre “Marche des fiertés” pour induire un sentiment d’égalité chez les jeunes. Même les céréales de la marque Kellogg’s mettent maintenant de la merde LGBTQ sur leurs produits de petit-déjeuner sucrés.

Nous devons revenir à une époque où nous considérions ce type de toilettage.