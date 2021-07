L’actrice espagnole Pilar Bardem est décédée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice espagnole Pilar Bardem, lauréate d’un prix Goya pour le film Personne ne parlera de nous quand nous serons morts et mère des artistes Javier et Carlos Bardem, est décédée ce samedi à Madrid à l’âge de 82 ans.

Ses enfants ont annoncé la nouvelle par un communiqué : “Notre mère, notre exemple, est décédée”.

« Elle est partie en paix, sans souffrance et entourée de l’amour des siens. Nous connaissons l’affection et l’admiration que de nombreuses personnes ressentaient pour elle, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, pour l’actrice et la combattante et la personne toujours solidaire qu’elle était. Nous sommes très reconnaissants pour cet amour envers notre mère », ont indiqué ses enfants Carlos, Mónica et Javier.

Des sources de l’industrie cinématographique ont confirmé que Pilar Bardem n’a pas pu surmonter “une crise respiratoire” pour laquelle elle était admise dans un hôpital de Madrid depuis plusieurs jours.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a exprimé ses condoléances dans un tweet : « Il nous laisse son énorme héritage dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Mais la grande Pilar Bardem était avant tout une défenseure de l’égalité, de la liberté et des droits de tous. Son souvenir sera toujours avec nous ».

Pilar, née à Séville en 1939, était la matriarche du clan d’acteurs et de cinéastes qui porte son nom de famille : sœur de Juan Antonio Bardem et mère de Carlos, Mónica et de l’oscarisé Javier Bardem.

Au cours de sa carrière artistique, elle a participé à plus de 80 longs métrages, parmi lesquels Personne ne parlera de nous quand nous serons morts, d’Agustín Díaz Yanes et pour lesquels elle a remporté le Goya de la meilleure actrice dans un second rôle en 1995. Elle a également joué dans Pedro’s Carne Trémola en 1997 Almodovar; Aucune nouvelle de Dieu en 2000 ; Maria Querida de 2004; Alatriste en 2006 et Rey Gitano, une de ses dernières performances en 2015.

Il a participé à de nombreuses séries télévisées telles que Open 24 Hours, The Tenant, Love in Troubled Times, Doctor Mateo, Central Hospital et Tell me comment c’est arrivé ; et dans des pièces de théâtre telles que 5 mujeres.com, pour lesquelles elle a reçu de nombreux prix.